ระทึกมอเตอร์เวย์! ขับอยู่ดีๆ ไฟลุกท่วมรถหรู พ่อแม่มีสติฝ่าความร้อนอุ้มลูกหนีตาย ยันไม่ใช่เหตุรถชน

คุณแม่รายหนึ่งเล่านาทีชีวิต เมื่อรถยนต์ครอบครัวเกิดไฟลุกไหม้กลางมอเตอร์เวย์ทั้งที่ขับมาตามปกติและไม่มีการเฉี่ยวชนใดๆ โดยเจ้าตัวเผยวินาทีระทึก สามีรีบสั่งให้อุ้มลูกหนีตายออกจากรถ ขณะที่เปลวไฟลามอย่างรวดเร็วจนได้รับบาดเจ็บจากไฟลวก แต่เคราะห์ดีเด็กๆ ปลอดภัย พร้อมยืนยันชัด “รถไม่ได้ชน จู่ๆ ก็ไฟลุก” ท่ามกลางชาวเน็ตแห่ชื่นชมสติของพ่อแม่ที่ช่วยให้ทั้งครอบครัวรอดมาได้หวุดหวิด
วันนี้ (22 พ.ค.) กลายเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างสิ้นเชิง หลังจากผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊ก "Nan Maneerath" ได้โพสต์ภาพและเล่าประสบการณ์สุดระทึกขวัญที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอ ระหว่างเดินทางบนมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าสู่จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อจู่ๆ รถยนต์ที่ขับมาตามปกติกลับเกิดไฟลุกไหม้ท่วมคันอย่างกะทันหัน โดยไม่มีการเฉี่ยวชนใดๆ ทั้งสิ้น
เจ้าของโพสต์เล่าว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างเดินทาง จู่ๆ หน้าจอก็แสดงไฟเตือน สอดคล้องกับที่สามีสังเกตเห็นควันและได้กลิ่นไหม้ และเมื่อหันไปมองกระจกหลังก็พบรถบรรทุกคันหลังเปิดไฟสูงรัวๆ เพื่อส่งสัญญาณเตือน เมื่อมั่นใจว่าเกิดความผิดปกติ สามีจึงรีบนำรถเข้าจอดข้างทางทันที พร้อมตะโกนบอกให้เธอรีบพาลูกๆ ลงจากรถ "พ่อรับบทคอมมานเดอร์ สั่งเมียรถไฟไหม้ เอาลูกลง พอลงมาคือเห็นไฟลุกแล้ว" เจ้าของโพสต์ระบุ
ในนาทีวิกฤตนั้น ความร้อนเริ่มแผ่กระจายอย่างรวดเร็วจนเป็นอุปสรรคในการช่วยเหลือลูกๆ (น้องฌอนและน้องเชน) ออกจากคาร์ซีต เธอเล่าว่าความรู้สึกตอนนั้นเหมือนเวลาเดินช้าลงเหมือนในภาพยนตร์ แต่ด้วยสติ ทั้งพ่อและแม่จึงรีบอุ้มลูกคนละคนแล้ววิ่งหนีออกห่างจากตัวรถให้เร็วที่สุดเพราะกลัวรถระเบิด โดยที่ตัวสามีเองถึงขั้นต้องวิ่งออกมาด้วยเท้าเปล่า
อัปเดตอาการบาดเจ็บและความเสียหาย เด็กๆ ปลอดภัยดี ไม่ได้รับบาดเจ็บ มีอาการตกใจและเสียใจที่ตุ๊กตาและผ้าห่มผืนโปรดถูกไฟไหม้ไปพร้อมกับรถ พ่อหรือสามีได้รับบาดเจ็บถูกไฟลวกที่แขนและขา ด้านภรรยา คุณแนน เจ้าของโพสต์ได้รับบาดเจ็บแผลพุพองจากไฟลวกระดับที่ 2 (2nd degree burn) ที่ขาทั้งสองข้าง
คุณแนน เจ้าของโพสต์ยังได้ชี้แจงเพื่อแก้ความเข้าใจผิดหลังจากมีบางกระแสข่าวระบุว่าเกิดจากอุบัติเหตุรถชน โดยยืนยันหนักแน่นว่า "รถไม่ได้ชน ขับมาเฉยๆ ก็ไฟลุกเลย มีหลักฐานชัดเจน และรถคันนี้เช็กระยะตามรอบในศูนย์บริการตลอด" พร้อมทิ้งท้ายด้วยความโล่งใจว่า แม้จะเสียดายทรัพย์สินบนรถ แต่ไม่เสียใจเลยที่ไม่ได้หยิบออกมา เพราะทุกวินาทีในตอนนั้นคือชีวิตของครอบครัว
ทั้งนี้ เธอได้โพสต์ขอบคุณพี่คนขับรถบรรทุกที่ช่วยส่งสัญญาณเตือน, พลเมืองดีที่ช่วยประสานงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิง กู้ภัย และทีมแพทย์-พยาบาลทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความห่วงใยและชื่นชมใน "สติ" ของคุณพ่อคุณแม่คู่นี้ที่ทำให้ทุกคนรอดชีวิตมาได้อย่างปลอดภัย