"เก๋ ณัฐพล" อัปเดตอาการมะเร็งตับระยะ 4 เริ่มใช้ยามุ่งเป้า เล็งจัดคอนเสิร์ตระดมทุนสู้ค่ารักษา

"เก๋ ณัฐพล" หรือ "จารย์เก๋ พารวย" อัปเดตความคืบหน้าหลังป่วยมะเร็งตับระยะที่ 4 ล่าสุดเข้ารับยามุ่งเป้าที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมเผยแผนสำรองเตรียมจัดคอนเสิร์ตระดมทุนสู้ค่ารักษา หากร่างกายดื้อยาและต้องเปลี่ยนไปใช้ยาเข็มละเกือบแสนบาท
หลังจากอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง "จารย์เก๋ พารวย" หรือ "เก๋ ณัฐพล" ออกมาเปิดเผยว่าตนป่วยเป็นมะเร็งตับระยะที่ 4 ล่าสุดวันนี้ (21 พ.ค.) เจ้าตัวได้อัปเดตความคืบหน้าการรักษาผ่านเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว ขณะเดินทางไปรับยาที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ในการเข้ารับการรักษาครั้งนี้ เก๋ระบุว่าได้ย้ายมาอยู่ในการดูแลของคุณหมอแทนชนก และได้รับยามุ่งเป้า ยี่ห้อ Sorafenat (Sorafenib 200 mg) ที่ราคาเข้าถึงได้มาทดลองใช้เพื่อดูการตอบสนองของร่างกายก่อน อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตเกิดภาวะดื้อยาหรือไม่ตอบสนองต่อยาตัวนี้ อาจมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปใช้ยาที่มีราคาสูงถึงประมาณ 90,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งต้องรับยาทุกๆ 3 สัปดาห์
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่อาจพุ่งสูงขึ้น เก๋เปิดเผยว่ากำลังวางแผนจัดคอนเสิร์ตระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งและตัวเขาเอง เบื้องต้นมีวงดนตรีอย่าง Unique, X Time และศิลปินอื่นๆ ตอบรับเข้าร่วมแล้ว พร้อมกันนี้ เจ้าตัวได้กล่าวขอบคุณพี่ชายที่เดินทางมาดูแล รวมถึงทุกกำลังใจจากแฟนคลับที่ส่งเข้ามาให้อย่างต่อเนื่อง