สทนช. ผนึกกำลังเสริมความแกร่งด้านน้ำพื้นที่ EEC

สทนช. จับมือกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ลงพื้นที่ระยอง-ชลบุรี ที่ติดตามสถานการณ์น้ำภาคตะวันออก เร่งบูรณาการบริหารจัดการน้ำผ่านระบบโครงข่ายน้ำ หวังสร้างความมั่นคงด้านน้ำพื้นที่ EEC รองรับการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
เมื่อเร็วๆนี้ นายชยันต์ เมืองสง เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมี ผู้แทนกรมชลประทาน การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสวอเตอร์ เข้าร่วมประชุม ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ จังหวัดระยอง พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างโครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์-หนองค้อ-บางพระ และโครงข่ายการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ EEC รวมทั้งติดตามการบริหารจัดการน้ำและการจัดการคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีด้วย
เลขาธิการ สทนช. กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยในช่วงกลางปีนี้ต่อเนื่องไปถึงช่วงเดือนสิงหาคม 2570 ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะฝนน้อยกว่าค่าปกติ สทนช. จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ล่วงหน้า เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักที่สำคัญของประเทศ
โดยได้มอบหมายให้กรมชลประทานนำข้อมูลคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า 6 เดือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา มาใช้ในการประเมินปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ พร้อมเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงให้มากที่สุด รวมถึงการวางแผนสูบน้ำคลองสะพานเส้นที่ 1 ไปยังอ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง ในปี 2569 ปริมาณรวม 25 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) พร้อมทั้งขอให้กรมชลประทานหาแนวทางการสูบน้ำให้ได้เต็มศักยภาพสูงสุดชคือ 50 ล้าน ลบ.ม. เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับพื้นที่ EEC โดยต้องคำนึงไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระดับด้านท้ายน้ำคลองสะพาน
สำหรับการบริหารจัดการน้ำและเชื่อมโยงโครงข่ายน้ำใน EEC ซึ่งมีระบบผันน้ำระหว่างอ่างเก็บน้ำเป็นกลไกสำคัญในการกระจายน้ำไปยังพื้นที่เศรษฐกิจหลัก โดยมีอ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง เป็นศูนย์กลางในการรับน้ำจากลุ่มน้ำวังโตนด จังหวัดจันทบุรี และผันน้ำส่วนเกินกระจายไปสำรองไว้ยังอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี เพื่อกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้ง รองรับความต้องการใช้น้ำทุกภาคส่วน ทั้งอุปโภคบริโภค ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นการช่วยตัดยอดน้ำเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ด้านท้ายน้ำในช่วงฤดูฝนด้วย
“ปัจจุบันโครงการพัฒนาคลองลุ่มน้ำวังโตนด จังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 3 อ่าง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองประแกด อ่างเก็บน้ำคลองหางแมว และอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ โดยยังเหลืออ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด ซึ่งเมื่อสร้างแล้วเสร็จครบทั้ง 4 อ่าง จะช่วยสร้างความมั่นใจในการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ ไปยังอ่างเก็บน้ำหนองค้อ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล และอ่างเก็บน้ำบางพระ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกและรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ EEC อันเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศได้อย่างยั่งยืน” เลขาธิการ สทนช. กล่าวในตอนท้าย