รฟท. เอาจริง! สุ่มตรวจฉี่พนักงานขับรถ เจอ “ฉี่ม่วง'” 2 ราย สั่งให้ออกจากการปฏิบัติหน้าที่ทันที

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด เดินหน้าสุ่มตรวจสารเสพติดพนักงานเดินรถก่อนปฏิบัติหน้าที่ หลังเกิดอุบัติเหตุบริเวณแยกอโศก-ดินแดง เผยผลตรวจ 2 วัน พบพนักงานมีสารเสพติด 2 ราย สั่งพักงานทันทีพร้อมส่งบำบัด เล็งผลักดันสู่ “องค์กรปลอดยาเสพติด” ทั่วประเทศ
วันนี้ (21 พ.ค.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เดินหน้าดำเนินมาตรการตรวจหาสารเสพติดเชิงรุกในพนักงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินรถก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ ภายหลังการยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยจากเหตุอุบัติเหตุบริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศก – ดินแดง
ผลการตรวจเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ตรวจพนักงานจำนวน 157 ราย ไม่พบผู้มีผลตรวจสารเสพติด ขณะที่วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ตรวจจำนวน 141 ราย พบผู้มีผลตรวจสารเสพติดจำนวน 2 ราย
ภายหลังทราบผลตรวจ การรถไฟฯ ได้สั่งให้บุคคลดังกล่าวหยุดปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทันที พร้อมส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันโดยแพทย์ และดำเนินการตามขั้นตอนขององค์กร ทั้งการสอบข้อเท็จจริง การสอบสวนทางวินัย และการเข้าสู่ระบบคัดกรองและบำบัดรักษาตามแนวทางของหน่วยงานสาธารณสุข
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การรถไฟฯ จะดำเนินมาตรการตรวจเชิงรุกอย่างต่อเนื่องในพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถทั่วประเทศ และจะไม่มีการละเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชน
“เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้การรถไฟฯ ต้องกลับมาทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยในหลายส่วน โดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์กร ซึ่งจะดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องควบคู่กับการดูแลบุคลากรให้เข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟูตามขั้นตอนที่เหมาะสม”
พร้อมกันนี้ การรถไฟฯ เตรียมยกระดับแนวทาง “องค์กรปลอดยาเสพติด” ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินรถ เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น และลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน