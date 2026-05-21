เอกวาดอร์รวบชาวไทย 3 คน ขนอิกัวนาทะเล 12 ตัวคาสนามบิน พบต้นทางมาจากหมู่เกาะกาลาปาโกส

คนไทยก่อเรื่องอีกแล้ว ล่าสุดที่ประเทศเอกวาดอร์ ชาวไทย 3 คนลักลอบขนอิกัวนาทะเลจำนวน 12 ตัว จากหมู่เกาะกาลาปาโกส แต่ถูกจับได้ที่สนามบิน ขณะนี้ศาลสั่งควบคุมตัวชั่วคราว
วันนี้ (21 พ.ค. 2569) เฟซบุ๊ก "Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador" ของกระทรวงสิ่งแวดล้อม น้ำ และการเปลี่ยนผ่านทางนิเวศวิทยาแห่งประเทศเอกวาดอร์ ในทวีปอเมริกาใต้ ออกแถลงการณ์ว่า ภายใต้กรอบการตรวจสอบและเฝ้าระวังตามปกติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเอกวาดอร์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ โฮเซ โฮอากิน เด โอลเมโด ได้มีการตรวจพบกรณีต้องสงสัยลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับอิกัวนาทะเลจำนวน 12 ตัวที่มีต้นทางมาจากหมู่เกาะกาลาปาโกส
ในระหว่างการดำเนินงานเมื่อคืนวันที่ 19 พ.ค. 2569 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้ทำการจับกุมตัวพลเมืองสัญชาติไทยจำนวน 3 คนในข้อหาทำความผิดซึ่งหน้า โดยในขณะนี้ผู้ต้องหาทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ในระหว่างที่กระบวนการสืบสวนสอบสวนกำลังดำเนินต่อไป
ล่าสุด ที่จังหวัดกวายัส (Guayas) ศาลได้มีคำสั่งควบคุมตัวชั่วคราว พลเมืองสัญชาติไทยจำนวน 3 คน จากกรณีต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบค้าอิกัวนาทะเลจำนวน 12 ตัวที่มีต้นทางมาจากหมู่เกาะกาลาปาโกส ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดฐานก่ออาชญากรรมต่อพืชพรรณและสัตว์ป่า ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 247 อนุมาตรา 2 ของประมวลกฎหมายอาญาแบบบูรณาการของเอกวาดอร์ (COIP)
ในฐานะมาตรการคุ้มครองชั่วคราว อำนาจตุลาการได้สั่งให้มีการควบคุมตัวชั่วคราวในระหว่างที่กระบวนการไต่สวนของอัยการกำลังดำเนินไป ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ทางอัยการจะรวบรวมพยานหลักฐานที่จำเป็นทั้งหมดในกระบวนการทางอาญา
เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้แล้ว ทางอัยการและหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจะยื่นพยานหลักฐานต่อผู้พิพากษา เพื่อพิสูจน์ความผิดของผู้ถูกกล่าวหา และร้องขอให้ลงโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด ต่อการกระทำความผิดที่มุ่งร้ายต่อหนึ่งในสายพันธุ์สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์และได้รับการคุ้มครองมากที่สุดของหมู่เกาะกาลาปาโกส