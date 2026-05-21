เพจหมอแชร์เรื่องสั้นภาค 2 สะท้อนวิกฤตระบบสาธารณสุขชนบท วงจรตบตา "เดี๋ยวหมอใหม่ก็มา

สะท้อนใจคนทำงาน! เพจดังแชร์เรื่องสั้นภาคต่อ "ไม่เป็นไร เดี๋ยวหมอใหม่ก็มา" ตีแผ่เบื้องหลังระบบสาธารณสุขชนบทไทย ผ่านวิถีชีวิตหมอใช้ทุนที่ต้องแบกรับภาระงานล้นมือ-ตรวจคนไข้วันละหลายร้อยคน ควบเวรห้องฉุกเฉินข้ามคืนจนทนไม่ไหวต้องยื่นใบลาออก เผยให้เห็นวงจรปัญหา "งูกินหาง" ที่ไม่เคยได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง
เพจเฟซบุ๊ก “มิตรสหาย GP ท่านหนึ่ง“ โพสต์เรื่องสั้นภาคต่อเพื่อสะท้อนปัญหาภาระงานของแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน โดยเป็นการต่อยอดเนื้อหาจากเพจ “ความรู้สนุกๆแบบหมอแมว” ที่เคยเขียนเล่าเรื่องราวของ "หมอณัฐ" แพทย์ชนบทที่ต้องอยู่เวรติดต่อกัน 72 ชั่วโมงจนร่างกายรับไม่ไหว หัวใจเต้นผิดจังหวะและวูบเสียชีวิตระหว่างเดินทางกลับบ้าน แต่กลับถูกชาวบ้านวิพากษ์วิจารณ์ว่าโลภอยากอยู่เวรจนหลับใน พร้อมทิ้งท้ายด้วยคำพูดของคนในพื้นที่ว่า "ไม่เป็นไร เดี๋ยวหมอใหม่ก็มา"
สำหรับเนื้อหาภาค 2 เล่าถึง "หมอเมษา" แพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ที่ต้องมารับไม้ต่อเพียงลำพังหลังหมอณัฐเสียชีวิต เธอต้องเผชิญกับสภาพปัญหาเดิม ทั้งการตรวจคนไข้ในระบบผู้ป่วยนอกวันละหลายร้อยคน ควบเวรห้องฉุกเฉินและหอผู้ป่วยโดยไม่มีเวลาพัก ซ้ำยังถูกคนไข้นำไปร้องเรียนและต่อว่าในโลกออนไลน์เนื่องจากรอนานและตรวจเร็วเกินไป จนในที่สุดเธอตัดสินใจยื่นใบลาออกหลังทำงานได้เพียงเดือนเดียว
เรื่องสั้นจบลงด้วยภาพของแพทย์ใช้ทุนคนใหม่ที่เพิ่งเดินทางมาถึงโรงพยาบาล แต่เมื่อรับรู้ความจริงว่าหมอเมษากำลังจะลาออก ประกอบกับเห็นสภาพความกดดันและเสียงต่อว่าจากคนไข้ทันทีที่มาถึง เขาจึงตัดสินใจขับรถกลับและปฏิเสธที่จะทำงานที่นี่ ทิ้งให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องหันมาพูดประโยคเดิมด้วยความปลงตกวา "ไม่เป็นไร เดี๋ยวหมอใหม่ก็มา"
สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการขาดแคลนบุคลากรและการจัดสรรระบบสาธารณสุขในต่างจังหวัดยังคงเป็นงูกินหางที่ไม่เคยได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง