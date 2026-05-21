กรมควบคุมมลพิษโต้ "ไทยรัฐทีวี" ปมโพสต์จัดพิธีสาบานตนแก้สินบน ยันเป็นข่าวปลอม

กรมควบคุมมลพิษโพสต์เตือนประชาชน หลังเพจเฟบซบุ๊ก ThairathTV เผยแพร่ข้อความระบุว่า กรมควบคุมมลพิษเตรียมจัดพิธีสาบานตนเพื่อประกาศความโปร่งใส หลังติดอันดับ 1 หน่วยงานที่รับสินบน โดยกรมควบคุมมลพิษยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอม และเป็นการนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์
จากกรณี เพจ ThairathTV ระบุว่า “มิติใหม่แห่งการปราบโกง! กรมควบคุมมลพิษ เตรียมจัด 'พิธีสาบานตน' ประกาศความโปร่งใส หลังติดโผสินบนอันดับ 1 คุณคิดว่าแก้ปัญหาแบบไทยๆ วิธีนี้? มีประสิทธิภาพแค่ไหนคอมเมนต์หน่อย!”
ล่าสุด วันนี้ (21 พ.ค.) เพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของกรมควบคุมมลพิษได้แคปภาพโพสต์ดังกล่าว พร้อมคาดตราตัวอักษรสีแดงคำว่า “ข่าวปลอม” และชี้แจงสวนกลับทันทีว่า
“ข่าวปลอม ไทยรัฐทีวี นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ให้ติดตามคำชี้แจงจากเพจ ThairathTV Thairath - ไทยรัฐออนไลน์ ThairathTV”
พร้อมจี้ให้ทางสำนักข่าวออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีนี้