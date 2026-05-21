"ขนมปังการ์ดิเนีย" ปิดโรงงานสิงคโปร์ ย้ายไปมาเลเซีย เลิกจ้างพนักงาน 141 ราย

บริษัท การ์ดิเนีย สิงคโปร์ ประกาศย้ายฐานการผลิตขนมปังไปยังเมืองยะโฮร์บาห์รู ประเทศมาเลเซีย พร้อมปิดโรงงานและเลิกจ้างพนักงาน 141 คน ส่วนพนักงานสำนักงานใหญ่สิงคโปร์ 250 คน ยังคงเดิม หลังยักษ์ใหญ่ไฮเนเก้น และนมถั่วเหลืองโย ย้ายไปผลิตนอกสิงคโปร์ก่อนหน้านี้
วันนี้ (21 พ.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า บริษัท การ์ดิเนีย สิงคโปร์ ประกาศเมื่อวันพุธที่ผ่านมา (20 พ.ค.) ว่ากำลังย้ายฐานการผลิตขนมปังไปยังเมืองยะโฮร์บาห์รู ประเทศมาเลเซีย การย้ายฐานการผลิตครั้งนี้จะส่งผลให้พนักงาน 141 คน ที่โรงงานผลิตบนถนนแพนแดนลูป (Pandan Loop) ต้องถูกเลิกจ้าง และการผลิตจะหยุดลงในวันที่ 30 มิ.ย. 2569
อย่างไรก็ตาม สำนักงานใหญ่ที่ประเทศสิงคโปร์ จะยังคงเป็นศูนย์กลางสำหรับการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การบริหารแบรนด์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การกำกับดูแลคุณภาพและกฎระเบียบ การจัดจำหน่ายประจำวัน และการดำเนินงานด้านห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งพนักงานในสิงคโปร์ ประมาณ 250 คน จะยังคงกำกับดูแลด้านคุณภาพและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดโดยสำนักงานอาหารแห่งสิงคโปร์และคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพต่อไป
ด้านสหภาพแรงงานอาหาร เครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง (FDAWU) และสภาสหภาพแรงงานแห่งชาติ (NTUC) ของสิงคโปร์ ได้เจรจากับบริษัทฯ เกี่ยวกับเงื่อนไขการเลิกจ้างและการสนับสนุนการจ้างงาน โดยได้ติดต่อเครือข่ายบริษัทที่มีสหภาพแรงงานเพื่อค้นหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมสำหรับคนงานที่ถูกเลิกจ้างด้วย
สำหรับการ์ดิเนีย มีจุดเริ่มต้นจากร้านเบเกอรี่เล็กๆ ในห้างบูกิตติมาห์พลาซา (Bukit Timah Plaza) ประเทศสิงคโปร์ เมื่อปี 2521 โดยมีนายโฮราทิโอ ไซ สโลคัม (Horatio Sye Slocumm) ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจขนมปังมานานถึง 35 ปี เป็นผู้ก่อตั้ง ก่อนที่จะตั้งโรงงานย่านแพนแดนลูปในปี 2526 และขยายตลาดไปยังประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ โดยในปี 2529 การ์ดิเนียก่อตั้งบริษัท การ์เดเนีย เบเกอร์รีส์ (เคแอล) ร่วมกับ พาดิเบอรัส เนชันแนล (Padiberas National) ผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศมาเลเซีย
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ การ์ดิเนียเคยทำการตลาดในประเทศไทย โดยก่อตั้งบริษัท การ์ดิเนีย ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) เมื่อปี 2529 มีโรงงานตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ.ปทุมธานี และได้โฆษณาด้วยสโลแกน "อร่อยแท้ๆ แม้ไม่ทาอะไร" แต่เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจจึงต้องถอนตัวจากประเทศไทย และศาลพิพากษาให้บริษัทฯ ล้มละลายวันที่ 13 ก.ค. 2554 ปัจจุบัน ตลาดขนมปังในประเทศไทย มีบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) หรือฟาร์มเฮ้าส์ ในเครือสหพัฒน์ เป็นเจ้าตลาด โดยมีส่วนแบ่งตลาด 40-45%
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า การย้ายฐานการผลิตอาหารและเครื่องดื่มในสิงคโปร์ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้ บริษัท เอเชียแปซิฟิก บริวเวอรีส์ สิงคโปร์ (APBS) ที่ไฮเนเก้นถือหุ้นทั้งหมด จะเปลี่ยนไปใช้โมเดลการจัดหาแบบนำเข้า โดยโรงงานผลิตเบียร์ขนาดใหญ่ในย่านทูอัส (Tuas) จะทยอยลดกำลังการผลิตลงภายในสิ้นปี 2570 จากนั้นการผลิตเบียร์ไทเกอร์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในเครือทั้งหมดในสิงคโปร์จะถูกย้ายไปยังโรงงานผลิตเบียร์ในภูมิภาคต่างๆ เช่น มาเลเซีย เวียดนาม และจีน
ส่วนบริษัท โย เฮียป เส็ง (Yeo Hiap Seng) ผู้ผลิตนมถั่วเหลือง ชาเอเชีย และเครื่องดื่ม ได้ย้ายการผลิตเครื่องดื่มกระป๋องและการผลิตกระป๋องส่วนใหญ่ไปยังโรงงานที่รัฐยะโฮร์และรัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย ส่วนโรงงานในย่านเซโนโกะ (Senoko) ยังคงเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ