หลักฐานชัด!! แฉคลิปลูกค้ามือไวลวนลามเด็กเสิร์ฟ เจ้าของร้านลั่น "ไม่ยอมความ" พร้อมชน-ปกป้องเด็กเต็มที่

โซเชียลแห่แชร์คลิปเดือดจากกล้องวงจรปิดร้านอาหารดังเมืองกาญจน์ เผยนาทีลูกค้าชายมือไว ลวนลามพนักงานเสิร์ฟสาวกลางร้าน ทำเอาเจ้าของร้านสุดทน กางปีกป้องลูกน้องเต็มที่ ลั่นดำเนินคดีถึงที่สุด
เมื่อวันที่ 20 พ.ค.มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Aut Panupong” ซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่ง ในต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ได้โพสต์คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นขณะที่ลูกค้ากลุ่มหนึ่งเข้ามาใช้บริการร้าน และมีลูกค้าชายรายหนึ่งในกลุ่มดังกล่าวได้ก่อเหตุใช้มือลวนลามพนักงานสาวเสิร์ฟ
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “เหตุการณ์ล่วงละเมิดทางร่างกายต่อพนักงานหญิงภายในร้านของผมเมื่อคืนที่ผ่านมา เป็นเรื่องที่ผมในฐานะเจ้าของร้านไม่อาจยอมรับได้
ขณะนี้ผู้เสียหายอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย โดยทางร้านได้ให้ข้อมูล หลักฐานจากกล้องวงจรปิด และพยานในที่เกิดเหตุครบถ้วน เพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและเป็นธรรม
สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกกังวล คือคำพูดบางส่วนที่เกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่เข้ามาระงับเหตุ ซึ่งทำให้ทั้งผู้เสียหายและครอบครัวรู้สึกไม่มั่นใจต่อสถานการณ์ในขณะนั้น จึงอยากขอให้ทุกขั้นตอนหลังจากนี้ได้รับการตรวจสอบอย่างโปร่งใส และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างแท้จริง
ผมขอยืนยันตรงนี้ว่า ในฐานะเจ้าของร้าน ผมจะปกป้องพนักงานของผมอย่างเต็มที่ เพราะไม่มีใครควรถูกล่วงละเมิด ไม่ว่าจะเกิดจากใคร หรืออยู่ในสถานะใดก็ตาม
ร้านต้นประดู่สาขาลาดหญ้า"