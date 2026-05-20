พาณิชย์ผนึกกำลัง MasterChef และ 3 สายการบิน ดันวัตถุดิบเกษตรไทยสู่เมนูระดับโลกบนเที่ยวบิน

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้ายกระดับสินค้าเกษตรไทยสู่เวทีสากล ผนึกกำลังรายการ MasterChef Thailand และ 3 สายการบินชั้นนำ (การบินไทย, แอร์เอเชีย, บางกอกแอร์เวย์ส) ดึงวัตถุดิบท้องถิ่นระดับพรีเมียมทั่วประเทศมารังสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษ เสิร์ฟบนเที่ยวบินและห้องรับรองผู้โดยสาร หวังดัน "Local Ingredients" สู่ประสบการณ์ระดับเวิลด์คลาส พร้อมเปิดตลาดใหม่เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้เกษตรกร เตรียมเสิร์ฟนักเดินทางทั่วโลกดีเดย์กรกฎาคมนี้
วันนี้ (20 พ.ค. 2569) กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้ายกระดับสินค้าเกษตรไทย จับมือรายการ MasterChef Thailand และ 3 สายการบินชั้นนำ นำร่องรังสรรค์เมนูสุดพิเศษจากวัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อเสิร์ฟบนเที่ยวบินและห้องรับรองผู้โดยสาร ภายใต้แนวคิด “Local Ingredients World Class Experiences” เตรียมเปิดตัวให้ผู้เดินทางได้สัมผัสรสชาติใหม่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไป
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการขยายตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าไทย โดยคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพส่งต่อให้เชฟรุ่นใหม่นำไปสร้างสรรค์เมนู เพื่อเจาะกลุ่มตลาดผู้โดยสารสายการบินซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงทั้งชาวไทยและต่างชาติ
ด้าน นายกิติกร เพ็ญโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป จำกัด ระบุว่า ทางบริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน 4 คน จากรอบ 8 คนสุดท้ายของ MasterChef Thailand ซีซัน 7 มาร่วมพัฒนาเมนูกับทีมเชฟของสายการบิน เพื่อผลักดันวัตถุดิบไทยสู่เวทีสากลอย่างยั่งยืนผ่านจุดแข็งด้านคอนเทนต์อาหารของรายการ
เมนูพิเศษที่ถูกรังสรรค์ขึ้น จะถูกนำไปให้บริการผ่านเครือข่ายของสายการบินชั้นนำของไทย ดังนี้
ไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia): เตรียมเปิดตัวเมนูใหม่ที่พัฒนาร่วมกับกรมการค้าภายในและ MasterChef เพื่อเสิร์ฟบนเที่ยวบิน โดยจะเริ่มทยอยให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2569
การบินไทย (Thai Airways): เตรียมจัดกิจกรรม “Chef of the Month” เสิร์ฟเมนูพิเศษภายในห้องรับรองผู้โดยสารชั้น First Class และ Business Class ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม 2569
บางกอกแอร์เวย์ส (Bangkok Airways): นำวัตถุดิบไปพัฒนาเป็นเมนูอาหารและเครื่องดื่มสุดพิเศษ เสิร์ฟทั้งในห้องรับรองและบนเที่ยวบิน เพื่อส่งต่อเรื่องราวของสินค้าไทยให้ผู้เดินทาง
สำหรับวัตถุดิบที่กรมการค้าภายในคัดเลือกมาใช้ในโครงการนี้ ครอบคลุมทั้งกลุ่มพืชผล ปศุสัตว์ และประมง เพื่อตอกย้ำความหลากหลายทางทรัพยากรของไทย อาทิ
- ปลากะพง 3 น้ำ (จ.สงขลา)
- สับปะรดภูแล (จ.เชียงราย)
- ข้าวประณีต 6 สายพันธุ์จากทั่วประเทศ
- กุ้งขาวแวนนาไม และ เนื้อโคคุณภาพ
- มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง และ มะพร้าวน้ำหอม