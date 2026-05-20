ททท. ปลุกกระแสเที่ยวทำงาน Work From Anywhere ส่งกิจกรรม “100 เดียวเที่ยวได้งาน” รอบ 2 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 นี้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งตลาดภายนอกประเทศและภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ Workation Paradise Throughout Thailand Season 4 ภายใต้แคมเปญ Workation Thailand หลังจากกิจกรรม “100 เดียวเที่ยวได้งาน” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและกดรับสิทธิ์เป็นจำนวนมาก สะท้อนถึงความนิยมของการท่องเที่ยวรูปแบบ Workation ที่ตอบโจทย์ทั้งการพักผ่อนและการทำงานไปพร้อมกัน
กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่ ททท. จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะการเดินทางในวันธรรมดา ผ่านการนำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในราคาสุดคุ้มจากผู้ประกอบการทั่วไทย ครอบคลุมทั้งโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร คาเฟ่ สปา และกิจกรรมท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้คึกคักมากยิ่งขึ้น พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้และเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพได้มากขึ้น
สำหรับกิจกรรม “100 เดียวเที่ยวได้งาน” รอบที่ 2 จะจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เวลา10.00 น. เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ http://www.tourismthailand.org/workationthailand
โดยในครั้งนี้ได้นำเสนอสินค้าด้านการท่องเที่ยวจากหลากหลายผู้ประกอบการชั้นนำทั่วประเทศ ครอบคลุมหลากหลายหมวดหมู่การท่องเที่ยว อาทิ โรงแรมที่พัก เช่น 137 พิลลาร์เฮาส์ เชียงใหม่ บาร์เซโล โคโคนัท ไอส์แลนด์ ดุสิตปริ้นเซส เชียงใหม่ และเดอะ ซายน์ พัทยา ร้านอาหาร เช่น บัตรรับประทานอาหารในเครือเซ็นทรัลเรสเตอร์รองกรุ๊ปและสตาร์บัค และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เช่น โอเอซิสสปาและวานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล เพื่อเพิ่มทางเลือกและสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางได้ง่ายและคุ้มค่ายิ่งขึ้น
นอกจากนี้ภายใต้โครงการยังมีการนำเสนอสิทธิพิเศษและส่วนลดต่าง ๆ จากสถานประกอบการชั้นนำทั่วไทย สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและกดรับสิทธิพิเศษส่วนลดต่าง ๆ สามารถดูรายละเอียดกติกาและเงื่อนไขได้ที่เว็บไซต์ http://www.tourismthailand.org/workationthailand และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official Account: @workationthailand