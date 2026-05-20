บริษัทผู้จัดการ 360 จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล ถวายพระบรมศพ “พระพันปีหลวง”

ในหลวงโปรดเกล้าฯ เครือผู้จัดการ 360 ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวง โดยมี นายจิตตนาถ ลิ้มทองกุล นำคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมพิธี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
วันนี้ (20 พ.ค.69) เมื่อเวลา 17.00 น.ที่พระนั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บริษัทผู้จัดการ 360 จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล และพระพิธธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยมี นายจิตตนาถ ลิ้มทองกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานในเครือฯ เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง