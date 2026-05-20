หนุ่มโพสต์หางาน พร้อมแนบเรซูเม่ฉบับสุดจริงใจ เผยคติเด็ด ”ทำงานเต็ม 100 ถ้าตามตกลงกันตั้งแต่แรก“

โซเชียลแห่แชร์เรซูเม่ฉบับ "โคตรจริงใจ" ของหนุ่มรายหนึ่งโพสต์ลงกลุ่มหาพนักงานออฟฟิศ เผยทักษะรอบด้านซัพพอร์ตได้ทุกตำแหน่ง แฝงคติการทำงานสุดพีกที่ทำเอา HR อ่านแล้วต้องอมยิ้ม
วันนี้ (20 พ.ค.) มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Diloktham Sukkasem“ ได้โพสต์ภาพเรซูเม่ฉบับย่อของตัวเองเพื่อมองหาโอกาสทำงานในกลุ่ม "หางาน Admin บัญชี ธุรการ เลขานุการ ออฟฟิศ Reception"
แต่โพสต์นี้เตะตาชาวเน็ตและ HR จนต้องหยุดดู ไม่ใช่แค่ตัวอักษร "หางาน" ตัวโตๆ เขียนระบุอย่างชัดเจน เผยให้เห็น "ความตรงไปตรงมาและความเรียล" ของข้อมูลส่วนตัวที่อ่านแล้วต้องบอกว่า จริงใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
และระบุสิ่งที่ถนัด คือ “ซัพพอร์ตหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และลูกค้า พร้อมทิ้งท้ายอย่างถ่อมตัวว่า "เนื้องานหลักทำได้หลากหลาย อะไรที่ไม่ทราบก็จะพยายามทำให้ดีที่สุด”
สำหรับเรื่องเงินเดือน ระบุชัดเจนว่า "ตามโครงสร้างบริษัท" และย้ำหนักแน่นในโพสต์ว่า "ไม่สนใจงานขายตรงครับ" โดยโพสต์ดังกล่าวกลายเป็นโพสต์ไวรัลสร้างรอยยิ้มและเสียงฮือฮาในโลกออนไลน์