เปิดตัวตน 'วิษณุ นุ่นทอง' คนข่าว 30 ปี ที่ รมต.สุชาติ "รู้จักเขาน้อยไป"

จากวลีเดือด “รู้จักผมน้อยไป” สู่การยกมือไหว้ขอโทษของ รมว.สุชาติ ชมกลิ่น หลังเดินชนไหล่ปะทะคารม “วิษณุ นุ่นทอง” เหตุไม่พอใจคำถามจี้ปมทุจริตกรมควบคุมมลพิษ ด้านสื่ออาวุโสเปิดเบื้องหลังตอกกลับเจ็บ รมต.นั่นแหละที่ประเมินบารมีคนข่าวมือสะอาดคนนี้น้อยเกินไป
จากกรณีความขัดแย้งที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) แสดงความไม่พอใจ เดินชนไหล่และกล่าวประโยคข่มขู่ "รู้จักผมน้อยไป" ใส่ "นอบ-วิษณุ นุ่นทอง" บรรณาธิการข่าวการเมือง สำนักข่าว The Better หลังถูกซักจี้จุดประเด็นกรมควบคุมมลพิษถูกพาดพิงเรื่องรับสินบน ล่าสุดเหตุการณ์ยุติลงด้วยการที่รัฐมนตรีเป็นฝ่ายเข้าขอโทษ
ภายหลังเหตุการณ์ตึงเครียดผ่านไปราวชั่วโมงครึ่ง นายสุชาติได้ให้ทีมงานประสานขอเข้าพบผู้สื่อข่าวคู่กรณี โดยยอมเดินลงจากห้องประชุม ครม. เพื่อมายกมือไหว้ขอโทษและเคลียร์ใจกับนายวิษณุโดยตรง
นายสุชาติยอมรับว่าใช้คำพูดไม่เหมาะสม เป็นผลจากความกดดันและความมุ่งมั่นในการทำงาน ยืนยันว่าไม่มีเจตนาคุกคามหรือคิดร้ายต่อสื่อมวลชน ขณะที่นายวิษณุแสดงความใจกว้าง รับคำขอโทษอย่างตรงไปตรงมาและระบุว่าไม่ได้ติดใจเอาความกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ต่อมาในวันที่ 19 พ.ค. ภัทระ คำพิทักษ์ สื่อมวลชนอาวุโส ได้โพสต์เฟซบุ๊กสะท้อนมุมมองต่อเหตุการณ์นี้อย่างแหลมคม โดยชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้ว รมต.สุชาติ ต่างหากที่รู้จักนายวิษณุน้อยไป
เจ้าตัวเผย วิษณุ หรือ "นอบ" ไม่ใช่นักข่าวหน้าใหม่ แต่เป็นสื่อมวลชนที่คร่ำหวอดในวงการมานานกว่า 3 ทศวรรษ เคยสร้างผลงานความแข็งแกร่งให้ทั้งค่ายมติชนและโพสต์ทูเดย์ ปัจจุบันเป็นผู้บริหารข่าวที่ The Better และเป็นกรรมการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ วิษณุขึ้นชื่อเรื่องความเป็นมืออาชีพ ซื่อสัตย์ และมือสะอาด การเข้าถึงแหล่งข่าวระดับแกนนำพรรคการเมืองทุกขั้วไม่ได้มาจากการสังสรรค์หรือประจบสอพลอ แต่มาจากความน่าเชื่อถือและการรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
การลงพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลและตั้งคำถามจี้ประเด็นสินบนในวันนั้น เกิดจากสัญชาตญาณสื่อมวลชนที่ต้องการความกระจ่างให้สังคม ไม่ใช่ความโกรธเคืองส่วนตัว
เหตุการณ์นี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญทางการเมืองที่สะท้อนว่า ท่าทีที่คล้ายการคุกคามสื่อมวลชนนั้นส่งผลเสียต่อตัวผู้กระทำเอง และผู้มีอำนาจไม่ควรประเมินคนข่าวที่ยึดมั่นในความถูกต้องต่ำจนเกินไป