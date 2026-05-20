บอกลาฉายายามเฝ้าถ้วย “ปืน” แชมป์แรกในรอบ 22 ปี หลัง “เรือใบ” สะดุดไล่เจ๊า บอร์นมัธ

อาร์เซนอลผงาดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025/26 ได้สำเร็จ นับเป็นแชมป์ลีกสูงสุดสมัยแรกในรอบ 22 ปี หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมา แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ทำได้เพียงบุกไปเสมอ บอร์นมัธ 1-1 ส่งผลให้ “ปืนใหญ่” การันตีตำแหน่งแชมป์ทันที แม้ยังเหลือการแข่งขันอีก 1 นัด
ผลเสมอดังกล่าวทำให้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เก็บได้เพียง 1 แต้ม รวมเป็น 78 แต้ม ไล่อาร์เซนอลที่มี 82 คะแนนไม่ทันแน่นอน ส่งผลให้ทีมของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปครองอย่างไม่เป็นทางการ ถือเป็นการยุติการรอคอยแชมป์ลีกสูงสุดของสโมสรที่ยาวนานตั้งแต่ฤดูกาล 2003/04 หรือยุค “ไร้พ่าย” ภายใต้การคุมทีมของอาร์แซน เวงเกอร์
ตลอดฤดูกาลที่ผ่านมา อาร์เซนอลโชว์ฟอร์มได้อย่างคงเส้นคงวา แม้จะสะดุดไปบางนัด เคยแพ้ให้กับทั้งลิเวอร์พูล แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ ซิตี้ แต่ก็ยังรักษามาตรฐานการเล่นได้อย่างต่อเนื่อง จนสามารถลบลบฉายา “ยามเฝ้าถ้วย” ได้สำเร็จ หลังจากได้รองแชมป์ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน.