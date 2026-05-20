‘คริส เจนเนอร์’ ไอคอนฮอลลีวูด โพสต์ภาพตอกย้ำความไว้วางใจ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดสัญชาติไทยซ้ำลงสื่อโซเชียลส่วนตัว

กลายเป็นกระแสความเคลื่อนไหวที่สร้างความฮือฮาและน่าภาคภูมิใจให้กับวงการบิวตี้ของประเทศไทยอีกครั้ง เมื่อ "คริส เจนเนอร์" (Kris Jenner) ผู้ทรงอิทธิพลและคุณแม่ผู้สร้างอาณาจักรความงามระดับโลกแห่งบ้านคาร์ดาเชียน-เจนเนอร์ ได้มีการอัปเดตภาพผ่านอินสตาแกรมสตอรี่ส่วนตัว เผยให้เห็นหนึ่งในไอเทมลับสำหรับการดูแลผิวพรรณ ซึ่งสร้างความตื่นเต้นให้กับเหล่าบิวตี้บล็อกเกอร์และผู้บริโภคชาวไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดสัญชาติไทยแท้
การปรากฏของแบรนด์ไทยในสื่อส่วนตัวของไอคอนระดับโลกครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก หากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ คริส เจนเนอร์ เคยสร้างปรากฏการณ์ความสนใจในทำนองนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง ด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดของแบรนด์ไทยแบรนด์นี้ จนทำให้เกิดกระแสตามหารายชื่อสินค้ากันอย่างคึกคัก และในภาพล่าสุดที่เธอได้โพสต์สู่สายตาผู้ติดตามกว่าห้าสิบล้านคนทั่วโลกนั้น เป็นการตอกย้ำความไว้วางใจอีกครั้ง ด้วยการขยับมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดในหมวดหมู่ผิวกายของแบรนด์เดิม ซึ่งถือเป็นการการันตีในเชิงคุณภาพว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถตอบโจทย์การดูแลผิวภายใต้สภาพอากาศและแสงแดดที่ร้อนแรงได้เป็นอย่างดี ไม่ต่างจากมาตรฐานของสกินแคร์ระดับสากล
โดย คริส เจนเนอร์ เลือกหยิบยกผลิตภัณฑ์แบรนด์ไทยอย่าง Cathy Doll มาใช้ซ้ำและเผยแพร่ด้วยตนเองนั้น โดยไม่ต้องพึ่งพาเพียงแค่กระแสการโฆษณา แต่เป็นเรื่องของผลลัพธ์ในการปกป้องและบำรุงผิวที่ได้มาตรฐานระดับโลก ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขับเคลื่อน Soft Power ด้านอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและสกินแคร์ของประเทศไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาชาวโลก ว่าสินค้าที่คิดค้นและพัฒนาโดยคนไทยมีศักยภาพสูงพอที่จะยืนเคียงข้างแบรนด์ชั้นนำระดับสากลได้อย่างภาคภูมิใจ