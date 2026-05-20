TBSP ประกาศงบไตรมาส 1/2569 พลิกมีกำไร 2.4 ลบ. รายได้พุ่งแตะ 111.2 ลบ. โตกว่า 349% เดินหน้าขยายธุรกิจใหม่ วางรากฐานการเติบโตระยะยาว

บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) หรือ TBSP (เดิมชื่อ บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PTECH) เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2569 โดยสามารถพลิกกลับมามีกำไรสุทธิได้อีกครั้งในรอบหลายปี สะท้อนถึงความสำเร็จของแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจ การบริหารต้นทุน และการวางรากฐานองค์กรใหม่อย่างต่อเนื่อง ภายใต้คณะกรรมการและทีมผู้บริหารชุดใหม่
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2569 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 111.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 348.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่กำไรสุทธิพลิกกลับมาเป็นบวกอยู่ที่ 2.4 ล้านบาท สะท้อนถึงทิศทางการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ การควบคุมต้นทุน และการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโต ซึ่งถือเป็นสัญญาณเชิงบวกของการกลับมาสร้างความสามารถในการทำกำไรของบริษัทอีกครั้ง
การฟื้นตัวดังกล่าวเป็นผลจากการดำเนินมาตรการเชิงรุกของฝ่ายบริหาร ทั้งด้านการควบคุมต้นทุน การบริหารสภาพคล่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการขยายธุรกิจเข้าสู่กลุ่มธุรกิจผลิตและประกอบสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (EMS) ซึ่งเริ่มสร้างรายได้และมีแนวโน้มเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทมองว่าธุรกิจดังกล่าวจะเป็น New S-Curve สำคัญในการสร้างรายได้และความแข็งแกร่งให้กับองค์กรในระยะยาว
นอกจากนี้ บริษัทสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมในกลุ่มธุรกิจบัตรพลาสติกและระบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขยายโอกาสทางธุรกิจใหม่จากความเชี่ยวชาญด้าน High Security Printing และเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ส่งผลให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นายวิเลิศ อรวรรณวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “ผลประกอบการในไตรมาสนี้ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนให้เห็นว่า แนวทางการปรับโครงสร้างองค์กร การบริหารต้นทุน และการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่ของบริษัทเริ่มเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะการขยายเข้าสู่ธุรกิจ EMS (บริการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งจะเข้ามาเสริมศักยภาพการเติบโตในระยะยาว และช่วยสร้างสมดุลของแหล่งรายได้ให้มีความหลากหลายมากขึ้น”
“บริษัทจะยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การรักษาวินัยทางการเงิน ควบคู่กับการขยายธุรกิจที่มีศักยภาพ เพื่อผลักดันผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างมั่นคง และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว”
ขณะเดียวกัน บริษัทให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับผลประกอบการทางธุรกิจ โดยดำเนินงานภายใต้แนวทาง ESG ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล อาทิ การลงทุนในโครงการ Solar Rooftop การผลักดันนโยบาย Zero Landfill การบริหารจัดการพลังงานและของเสียอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคง โปร่งใส และยั่งยืนในระยะยาว