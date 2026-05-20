Balloon AA (บอลลูนเอเอ) จับมือ “มูลนิธิหุ่นสายเสมา” ปั้น Giant Puppet (หุ่นกระบอกยักษ์) ดันซอฟต์พาวเวอร์ไทย เขย่าเทศกาลหุ่นและการจัดประชุมนานาชาติ Songkhla Harmony World Puppet Festival 2026

จาก “บอลลูนเป่าลม” ที่เคยทำหน้าที่เป็นเพียงเครื่องมือทางการตลาดในโลกอีเวนต์ วันนี้กำลังก้าวสู่การเป็น “คอนเทนต์ขนาดยักษ์” ที่อาจกลายเป็น Soft Power ตัวใหม่ของประเทศไทย เมื่อ Balloon AA (บอลลูนเอเอ) ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อโฆษณาเป่าลมและคาแรคเตอร์ขนาดใหญ่ จับมือกับ มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม สร้าง “Giant Puppet” (หุ่นกระบอกยักษ์) ฝีมือคนไทย เตรียมเปิดตัวในเทศกาลหุ่นฯ นานาชาติ Songkhla Harmony World Puppet Festival 2026 วันที่ 5-9 สิงหาคมนี้
ความร่วมมือครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการผสมผสานระหว่าง “หุ่น” และ “บอลลูน” แต่ยังสะท้อนการเปลี่ยนผ่านสำคัญของ Balloon AA(บอลลูนเอเอ) ในวาระครบรอบ 20 ปี จากผู้ผลิตงานอีเวนต์สู่ผู้สร้างคอนเทนต์เชิงวัฒนธรรม ที่หวังผลักดันงานศิลปะไทยไปสู่เวทีโลก
“เราอยากสร้าง Giant Puppet ของไทยเอง”
คุณนิมิตร พิพิธกุล ประธานมูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม เล่าย้อนถึงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือครั้งนี้ว่า ตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิทำงานด้านหุ่นร่วมสมัยมาโดยตลอด และมีการจัดเทศกาลหุ่นโลกอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งที่ยังเป็น “ความฝัน” คือการมี “ขบวนพาเหรด Giant Puppet” แบบที่หลายประเทศในยุโรปสามารถทำได้
“ที่ผ่านมาเราเคยพยายามเชิญ Giant Puppet จากต่างประเทศเข้ามา แต่ติดปัญหาเรื่องค่าขนส่งมหาศาล เพราะหุ่นมีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก เราเลยเริ่มคิดว่า ถ้าเราสามารถสร้างหุ่นขนาดใหญ่ที่น้ำหนักเบา ปรับขนาดได้ และขนส่งง่าย มันจะเป็นทางออกใหม่”
จังหวะนั้นเองที่ทำให้มูลนิธิได้โคจรมาพบกับ Balloon AA (บอลลูนเอเอ) ก่อนเริ่มแลกเปลี่ยน Know-How ระหว่างศาสตร์ของ “หุ่น” และ “บอลลูน”
“กว่าจะได้ต้นแบบที่ลงตัว เราทดลองกันหลายครั้งมาก เพราะหุ่นที่ใช้ในขบวนพาเหรดต้องเบา ต้องเคลื่อนไหวได้ต่อเนื่องเป็นชั่วโมง และยังต้องสร้างอารมณ์ร่วมให้ผู้ชมได้ด้วย” คุณนิมิตรกล่าว
Balloon AA (บอลลูนเอเอ) กับการเปลี่ยนผ่านในปีที่ 20
ด้าน คุณเมธาวี ตีระพัฒน์สกล ผู้บริหาร บริษัท ทูบีไลท์ จำกัด เจ้าของแบรนด์ Balloon AA (บอลลูนเอเอ) มองว่า ความร่วมมือครั้งนี้คือ “จุดเริ่มต้นใหม่” ของบริษัทในทศวรรษถัดไป
“20 ปีที่ผ่านมา เราอยู่ในวงการอีเวนต์และมาร์เก็ตติ้งมาตลอด ผลิตชิ้นงานเพื่อเป้าหมายด้านยอดขายและการตลาดเป็นหลัก แต่พอเข้าสู่ปีที่ 20 เราเริ่มถามตัวเองว่า เราจะเดินต่อไปอย่างไรในทศวรรษใหม่”
เขาบอกว่า Balloon AA (บอลลูนเอเอ) มีจุดแข็งเรื่องการสร้างคาแรคเตอร์ 3D เป่าลมขนาดใหญ่ ซึ่งที่ผ่านมาใช้ตอบโจทย์แบรนด์และกิจกรรมการตลาด แต่ครั้งนี้ต้องการทดลองนำ Know-How เดิม มาต่อยอดสู่ “งานศิลปะและวัฒนธรรม”
“สิ่งที่น่าสนใจคือ บอลลูนของเราสามารถพับเก็บใส่เป้สะพายขึ้นเครื่องบินได้ แต่พอเป่าลมแล้วกลับสูงได้ถึง 10 เมตร เทียบเท่าหุ่นขนาดยักษ์จากต่างประเทศ และยิ่งถ้าเราผสมผสานกับคาแรคเตอร์ของหุ่นไทยเข้าไป นี่จะเป็นทางออกใหม่ของ giant puppet ไทย ในเวทีโลก” คุณเมธาวี กล่าว
ปั้น Soft Power ใหม่ของประเทศไทย
สำหรับเป้าหมายสูงสุดของโปรเจกต์นี้ คุณเมธาวี ยอมรับตรง ๆ ว่า เขามองไกลไปถึงการสร้าง “Soft Power” ไทยรูปแบบใหม่
“ผมอยากเห็นตัวละครในวรรณคดีไทย เช่น สุดสาคร หรือม้านิลมังกร ถูกขยายเป็น Giant Puppet สูง 6-10 เมตร ไปโชว์บนท้องสนามหลวง หรือเดินพาเหรดในต่างประเทศ”
เขาเชื่อว่า ความโดดเด่นของบอลลูนขนาดยักษ์ สามารถดึงสายตาผู้คนได้ทันที และยิ่งถ้าคาแรคเตอร์ยักษ์เหล่านั้นสามารถ พูด เต้น เล่นละครได้ขึ้นมา จะสร้างความฮือฮาได้ขนาดไหน
“บอลลูนมันเด่นแบบตะโกนอยู่แล้ว พอรวมกับหุ่นและวัฒนธรรมไทย มันจะยิ่งชัดมากว่า ‘นี่คือประเทศไทย’ ต่อให้ใช้หุ่นเพียง 2 ตัว ก็สามารถสร้างอิมแพคได้มหาศาล”
ขณะที่คุณนิมิตรเสริมว่า เทศกาลครั้งนี้ยังเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานกับศิลปะหุ่นร่วมสมัย ผ่านความร่วมมือกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. ทั้งระบบกลไก แสง สี เสียง และเทคนิคการเคลื่อนไหว เพื่อยกระดับ Giant Puppet ไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ
ESG ไม่ใช่แค่คำพูด
ในมุมธุรกิจ คุณเมธาวี ยอมรับว่า Balloon AA (บอลลูนเอเอ) เริ่มให้ความสำคัญกับ ESG อย่างจริงจัง โดยเฉพาะมิติด้านสังคม
“เราพยายามส่งงานบางส่วนให้ผู้สูงอายุในชุมชนช่วยผลิต เช่น งานเย็บแพ็กเกจจิ้ง ก่อนนำกลับมาใช้ในบริษัท และเรายังพร้อมสนับสนุนงานของมูลนิธิหรือกิจกรรมเพื่อสังคมที่ต้องการสปอนเซอร์”
เขามองว่า การเติบโตของธุรกิจในยุคใหม่ ไม่ควรมีเพียงเรื่องกำไร แต่ต้องสร้างคุณค่าให้สังคมร่วมด้วย
จากผู้ผลิตโปรดักส์ สู่ผู้สร้างคอนเทนต์
คุณเมธาวี ทิ้งท้ายว่า ความร่วมมือกับมูลนิธิหุ่นสายเสมาฯ เป็นเพียง “จุดเริ่มต้น” ของสิ่งที่ Balloon AA (บอลลูนเอเอ) อยากทำในอนาคต
“ที่ผ่านมาเราเป็นผู้ผลิตโปรดักส์ แต่หลังจากนี้เราอยากเป็น Balloon Content Creator มากขึ้น เรามี Know-How การผลิตอยู่แล้ว สิ่งที่ขาดคือ Content หรือ Storytelling เรามีความฝันที่จะสร้าง Balloon content หรือ Interactive show ภายในบอลลูนขนาดยักษ์ เพื่อพัฒนาธุรกิจอีเวนต์ไปสู่ธุรกิจคอนเทนต์เต็มรูปแบบ”
“สุดท้ายความฝันของผม คือการสร้าง Soft Power ใหม่จากบอลลูนและหุ่นไทย ให้คนทั่วโลกเห็นจากระยะไกล แล้วรู้ทันทีว่า นี่คือวัฒนธรรมจากประเทศไทย” คุณเมธาวี กล่าวทิ้งท้าย
ทั้งนี้ โปรเจกต์ Giant puppet ของ Balloon AA (บอลลูนเอเอ) และมูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม เตรียมเฉิดฉายอย่างเป็นทางการในเทศกาลหุ่นและการจัดประชุมนานาชาติ Songkhla Harmony World Puppet Festival 2026 จัดขึ้น ณ จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม โดยในวันที่ 9 สิงหาคมจะเป็นพิธีปิดซึ่งจะมีการเดินขบวนพาเหรด หุ่นใหญ่ Giant Puppet จากBalloon Puppet รูปหนังตะลุงนายเท่ง สูงถึง 5 เมตร บนถนนย่านสงขลาเมืองเก่า ในงานนี้มีคณะหุ่นจากนานาชาติ กว่า 30 ประเทศทั่วโลก มาร่วมประชุมใน Unima Asia pacific Forum ท่ามกลางความคาดหวังว่า นี่อาจเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการศิลปะร่วมสมัยไทยบนเวทีโลก