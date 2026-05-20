บางกอกแอร์เวย์ส.. สร้างนิยามเหตุผลในการเดินทาง...ผ่าน “ญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์” กับแคมเปญสุดพิเศษ

คุณเดินทางครั้งล่าสุดเพื่ออะไร? เพื่อพักผ่อน เพื่อคนที่คุณรัก เพื่อตามหาแรงบันดาลใจ หรือเพื่อหาคำตอบบางอย่างในใจ?
บางกอกแอร์เวย์สเชื่อว่าไม่ว่าคำตอบของคุณจะเป็นอะไร นั่นแหละคือเหตุผลที่ดีที่สุดในการออกเดินทาง
สายการบินบางกอกแอร์เวย์สเปิดตัวแคมเปญใหม่ล่าสุด “ทุกเหตุผลของการเดินทางล้วนมีความหมาย” ตอกย้ำความเป็น “Asia’s Boutique Airline” ที่เข้าใจหัวใจของนักเดินทางยุคใหม่ พร้อมนำเสนอมุมมองใหม่ของ “การเดินทาง” ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การไปถึงจุดหมาย แต่คือเรื่องราว ความรู้สึก และช่วงเวลาสำคัญในชีวิตที่ควรค่าแก่การจดจำ โดยมีบางกอกแอร์เวย์สเป็น “เพื่อนร่วมเดินทาง” ที่พร้อมเติมเต็มทุกประสบการณ์ให้สมบูรณ์แบบ
แคมเปญนี้ยังได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดพิเศษโดยมี “ญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์” แบรนด์แอมบาสซาเดอร์ ที่ร่วมงานกับบางกอกแอร์เวย์สต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 มาร่วมถ่ายทอดมุมมองและความหมายของการเดินทางในมิติที่ลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิม
เหตุผลของการเดินทาง มีมากกว่าที่คุณคิด
แคมเปญนี้เกิดขึ้นจากการตั้งคำถามง่ายๆ ว่า “ทำไมเราถึงออกเดินทาง?” เพราะในโลกของนักเดินทางยุคใหม่ เหตุผลไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียว แต่เต็มไปด้วยความหลากหลาย เช่น
การเดินทางเพื่อธุรกิจ ประชุมนัดสำคัญ ดีลใหญ่ หรือทริปฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตัวเอง
การเดินทางเพื่อความสัมพันธ์ กลับไปหาครอบครัว นัดเจอเพื่อนเก่า หรือพาคนรู้ใจออกไปค้นหาประสบการณ์การเดินทางพิเศษด้วยกัน
การเดินทางเพื่อแรงบันดาลใจ หยุดงานเพื่อเติมพลัง ค้นหามุมมองในชีวิตใหม่ๆ หรือแค่อยากออกจาก comfort zone ของตัวเอง
การเดินทางเพื่อค้นหาตัวเอง หลายคนตั้งคำถามกับชีวิต ออกไปแสวงหาคำตอบ หรือเพียงแค่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวเงียบๆ หลีกหนีความวุ่นวายสักพัก
การเดินทางเพื่อเฉลิมฉลอง วันเกิด วันครบรอบ ฉลองความสำเร็จ หรือแค่เพราะชีวิตมีเหตุผลให้ดีใจ
ความหลากหลายเหล่านี้เอง ที่ทำให้ทุกการเดินทางมีคุณค่าและเป็นหัวใจของแคมเปญที่บางกอกแอร์เวย์ส ต้องการสะท้อนออกมา
ญาญ่า ตัวแทนของนักเดินทางยุคใหม่
ในปีที่ 11 ของการร่วมงานกับ “ญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์” ยังคงเป็นภาพแทนของแบรนด์บางกอกแอร์เวย์ส ที่ไม่ได้มาแค่ “ผู้แสดง” แต่คือตัวแทนของความรู้สึกของนักเดินทาง
ในภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ ญาญ่าพาผู้ชมไปสัมผัสกับสถานที่อันสวยงามผ่านเส้นทางบินของบางกอกแอร์เวย์ส พร้อมกับเรื่องราวที่ชวนให้ทุกคนตั้งคำถามว่า “ถ้าวันนี้คุณออกเดินทาง คุณจะเดินทางไปเพื่อสร้างความหมาย”
“เพราะทุกช่วงเวลาบนท้องฟ้า คือส่วนหนึ่งของความทรงจำที่น่าประทับใจที่สุดในทุกๆ การเดินทาง”
รับชมภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่นี้ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผ่านทางสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียของบางกอกแอร์เวย์ส
