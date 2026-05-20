แกะรอยสินค้าหนีภาษี จากสงขลาสู่ตรัง ปรับเกมหนีจับ ผ่านขนส่ง-ออนไลน์

“ส.ว.ไชยยงค์” เปิดเส้นทางสินค้าหนีภาษีภาคใต้ ชี้พื้นที่เสี่ยงกระจายตั้งแต่สงขลา นราธิวาส สตูล ไปจนถึงตรัง เหตุมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลทั้งสองด้าน และมีพรมแดนเชื่อมมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ทำให้ขบวนการลำเลียง-พักสินค้าเคลื่อนตัวได้สะดวก ก่อนกระจายต่อสู่ตลาดใหญ่ โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนใต้
ส่วนบุหรี่เถื่อน ใน 5 จังหวัดภาคใต้ มีการเปิดผลสำรวจซองผลิตภัณฑ์ยาสูบ พบสัดส่วนการบริโภคบุหรี่ผิดกฎหมายพุ่งสูงถึง 80-90% โดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นเขตติดต่อชายแดน ขณะที่รูปแบบขนส่งยังปรับตัวต่อเนื่อง จากโกดังใหญ่สู่กองทัพมด ใช้ทั้งขนส่งเอกชน ไปรษณีย์ และจำหน่ายผ่านออนไลน์ สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการปราบปรามของภาครัฐยังไม่สามารถกวดขันได้ทันท่วงที
นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สมาชิกวุฒิสภา เลขานุการ และโฆษกคณะกรรมาธิการทหาร และความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา เปิดเผยว่า เส้นทางการขนส่งสินค้าหนีภาษีภาคใต้มี ภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวย คือมันติดทะเล 2 ด้าน และติดประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เส้นทางเหล่านี้จึงเป็นเส้นทางที่เหมาะในการขนส่ง สินค้า และหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่รัฐ แต่ส่วนหนึ่งคนไม่ค่อยมองคือ สินค้าบางส่วนเช่นบุหรี่มาจากกัมพูชาด้วย มาจากฝั่งโน้น แล้วก็เข้ามาทางรถยนต์เหมือนกัน แต่ไม่มากเท่ากับภาคใต้
นอกจากเรื่องช่องทางการนำเข้าแล้ว เรื่องของขบวนการหรือแหล่งพักของในภาคใต้ มันเยอะกว่าหรือไม่นั้น
สมมติผมยกตัวอย่างของยาเสพติด ยาเสพติดที่มาจากชายแดนภาคเหนือทั้งหมด 50% ที่เข้ามาในประเทศไทย จะลงไปที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมด ไปกระจุกตัวอยู่ที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาส 2 จังหวัดเท่านั้น
ถามว่าทำไมต้องไปอยู่ตรงนี้ เพราะตรงนี้คือประตูไปสู่ยุโรป เข้ามาเลเซีย ไปสิงคโปร์ ไปตุรกี พอไปถึงตุรกีนั่นคือการกระจายสินค้าที่ไปสู่ยุโรปทั้งหมด ส่วนบุหรี่เถื่อน เมื่อก่อนบุหรี่เถื่อนเข้ามาจากมาเลเซียเป็นหลัก แต่ตอนหลังบุหรี่เถื่อนส่วนหนึ่งไม่ได้มาจากมาเลเซียแล้ว กลับส่งไปมาเลเซียด้วยซ้ำไป
วันนี้ถ้าพูดถึงเส้นทางของเถื่อนทั้งหมด มันไม่ได้กระจุกตัวอยู่ที่หาดใหญ่อย่างเดียวแล้ว มันกระจุกตัวอยู่เกือบทุกจังหวัด เป็นการเปลี่ยนนโยบายของผู้ค้า แทนที่จะเอาสินค้าไปกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่เดียวซึ่งมีความเสี่ยงสูง เขาก็กระจายสินค้าไปอยู่ตามจังหวัดอื่นๆ ด้วย
อย่างบุหรี่เถื่อน บางครั้งมาจากเกาะลังกาวี อาจจะไม่มาที่สตูลแล้ว ทั้งที่จริงๆ เส้นทางลังกาวี-สตูลใกล้ที่สุด แต่อาจจะมาที่จังหวัดตรังแทน มาถึงตรังก็มีอำเภอต่างๆ อย่างอำเภอปะเหลียน อำเภอสิเกา อำเภอหาดสำราญ ซึ่งอยู่ติดชายทะเล มันก็เปลี่ยนเส้นทางมาทางนี้แล้ว
จากจังหวัดตรัง แทนที่จะขนบุหรี่ไปกรุงเทพฯ ก็ขนกลับไปหาดใหญ่ก็มี เพราะตลาด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการเยอะ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
บอกอีกว่า สำหรับบุหรี่เถื่อน การที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้เป็นแหล่งพักสินค้าส่วนหนึ่ง เพราะคนสูบเยอะ ตลาดกว้าง ซึ่งพูดถึงว่าตลาดตรงไหนโต สินค้าก็จะไปตรงนั้น มันเป็นไปตามกฎเกณฑ์การค้าธรรมชาติ ตลาดตรงไหนโต คนก็จะไปแย่งชิงกันตรงนั้น นายทุนก็จะไปแข่งขันกันตรงนั้น
คราวนี้ตอนนี้มันเริ่มไม่เก็บสต๊อกเป็นโกดังใหญ่แล้ว แต่เป็นลักษณะของการกระจายแบบกองทัพมดตามจุดต่างๆ การขนส่งก็ไม่ได้ขนส่งแบบเดิมแล้ว ตอนนี้มาใช้ขนส่งภาคเอกชน ขนส่งทางไปรษณีย์แทน แล้วช่องทางการขายตอนนี้ก็ไม่ขายหน้าร้านแล้ว เริ่มขายออนไลน์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) มีการเปิดเผยข้อมูลสถิติการปิดกั้น URL ผิดกฎหมาย (เฉพาะกลุ่มสินค้าเถื่อน/ผิดกฎหมาย) ในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค. 2568-28 ก.พ. 2569) มีการปิดกั้นไปแล้วรวมกว่า 400,000 รายการสะท้อนถึงวิกฤตสินค้าผิดกฎหมายที่แพร่ระบาดอย่างหนักในโลกออนไลน์
ส.ว.ไชยยงค์กล่าวอีกว่า คนที่ทำเรื่องเกี่ยวกับสินค้าที่เป็นธุรกิจหลบหนีภาษี เขาก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆ หลังจากที่ทำวิธีนี้แล้วเจ้าหน้าที่สามารถรู้ได้ว่านี่คือวิธีการที่คุณทำ เขาก็ปรับเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยๆ
วันนี้เราจะเห็นว่าการขายสินค้าหนีภาษีหลายอย่าง ไม่ใช่เฉพาะบุหรี่ จะยึดการขายทางออนไลน์เป็นหลัก ซึ่งยากมากที่เจ้าหน้าที่จะไปจับผู้ที่ซื้อ เพราะมันจะกลายเป็นปัญหาอีกมากมายเกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เวลามีคนส่งบุหรี่ไปให้ลูกค้า เวลาไปจับ เขาไม่ได้จับขนส่ง ไปจับคนรับ ปัญหาทางสังคมก็จะเกิดขึ้น
ส่วนความเป็นไปได้ไหมที่จะประสานกับหน่วยงานที่ดูแลทางด้านออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือหน่วยงานภาครัฐที่คุม เพื่อจะลดการแอบแฝงขายผ่านช่องทางออนไลน์
ส.ว.ไชยยงค์กล่าวอีกว่า ผมเห็นว่าวันนี้ก็มีหน่วยงานเขาทำอยู่ เพียงแต่มันไม่ได้ 100% การส่งสินค้าทางบริษัทเอกชนต่างๆ ขนส่งเอกชน แล้วก็การส่งทางไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่เองไม่มีปัญญาจะไปตรวจทุกวัน ไปตรวจทุกรถ เพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีการสุ่มตรวจ ใช้วิธีการวางสาย
อย่างไปรษณีย์ เราอย่าลืมว่าไปรษณีย์คือผู้รู้เห็น เหตุผลคือไปรษณีย์ไม่ได้คิดถึงเรื่องความรักชาติ ไปรษณีย์เองก็คิดถึงรายได้ของตัวเอง วันนี้ไปรษณีย์ออกจากระบบไปแล้ว เขาต้องเลี้ยงตัวเอง เพราะฉะนั้นถามว่าไปรษณีย์รู้ไหมว่าที่มาส่งของมีของผิดกฎหมายเยอะแยะ รู้ แต่ไปรษณีย์ทำเป็นไม่รู้ เพราะนั่นคือรายได้ของเขา รายได้ขององค์กร
แต่ถ้าถามว่า เขาพร้อมจะให้ความร่วมมือ ถ้าหากว่าหน่วยงานศุลกากรหรือสรรพสามิตจะขอเข้าไปสุ่มตรวจไหม 1. คือป้องกันความเสียหาย 2. ถ้าไปแกะแล้วไม่ใช่ มันกลายเป็นเรื่องของข้อกฎหมายอีก เขาเองก็ไม่มีเครื่องมือ X-ray ทุกกล่องว่ามันคืออะไร
บริษัทขนส่งเอกชนก็เหมือนกัน รายได้เขาก็คือขนส่งพัสดุ ถ้าเขาไปตรวจทุกกล่อง เขาก็ไม่ต้องทำมาหากิน แต่ถ้าวันไหนเจ้าหน้าที่ประสาน บอกว่าผมขอตรวจ ให้ตรวจ คุณก็ใช้กฎหมายไปจัดการ
ส.ว.ไชยยงค์กล่าวอีกว่า ในส่วนประเทศเพื่อนบ้ายอย่างมาเลเซียเอง ของมีภาษีก็คือรายได้ส่วนหนึ่งของเขา เพราะคนที่ค้าของมีภาษี ของเขาไม่ได้หนีภาษี ของเขานำเข้าตามกฎหมายและเสียภาษีให้รัฐ แต่เราไปซื้อมานี่ เราไม่เสียภาษีให้รัฐเรา เพราะฉะนั้นเขาขายถูกต้อง แต่เราต่างหากที่ไปซื้อมาเอาเข้าประเทศโดยไม่ผ่านศุลกากร เพราะฉะนั้นเราจะไปขอความร่วมมือจากเขายากมาก ยกเว้นว่าสินค้าตัวไหนที่กระทบกับเขา
อย่างช่วงนี้ มาเลเซียบอกไม่เติมน้ำมันให้ไทย เพราะกระทบกับเขา เพราะคนไทยเข้าไปเติมเยอะ ทำให้เขากระทบ เพราะน้ำมันในมาเลเซียไม่มีภาษี
“ก็เหมือนกับตอนหาเสียงเลือกตั้งที่นายกฯ อนุทินไปแถลงข่าวเรื่องบุหรี่ที่หาดใหญ่ นั่นคือนัยทางการเมือง เพราะว่าบุหรี่ล็อตนั้นมันไปเกี่ยวพันกับคู่สมัคร ส.ส.ต้องการตัดท่อน้ำเลี้ยง เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ารัฐบาลเองก็ไม่ใช่ให้ความสำคัญทั้งหมดกับเรื่องเหล่านี้ ยกเว้นที่กระทบกับเขาโดยตรง” ส.ว.ไชยยงค์กล่าว