ระทึก! รถ EV "AI สั่งเบรกเอง" กลางถนนโล่ง หวิดโดนชนท้าย สู่ข้อถกเถียงหากชนใครต้องจ่าย?

ผู้ใช้รถ EV ใจหายวาบ! ระบบเบรกอัตโนมัติรวน สั่งเบรกกะทันหันกลางถนนชุมชนทั้งที่ไม่มีสิ่งกีดขวางจนเกือบถูกรถคันหลังพุ่งชนท้าย เหตุการณ์นี้กำลังเป็นกรณีศึกษาสำคัญที่สะท้อนจุดอ่อนของเทคโนโลยีความปลอดภัยในรถยนต์ปัจจุบัน พร้อมตั้งคำถามตัวโตถึงความรับผิดชอบด้านกฎหมายและประกันภัย หากต้นเหตุการชนไม่ได้มาจากผู้ขับขี่ แต่มาจากความผิดพลาดของระบบ AI ใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหาย
เมื่อวันที่ 19 พ.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Tanutchaporn Kumiam" โพสต์คลิปวิดีโอลงในกลุ่ม "EV Club Thailand Group" ตั้งข้อสงสัยกรณีรถยนต์ไฟฟ้าของตนเองระบบเบรกทำงานอัตโนมัติจนทำให้เกือบเกิดอุบัติเหตุ
โดยภาพจากกล้องหน้ารถบันทึกเหตุการณ์ขณะรถขับมาตามปกติบนถนนเลนสวนในเขตชุมชน แต่จู่ๆ ตัวรถกลับเบรกฉุกเฉินจนหยุดนิ่งทั้งที่ด้านหน้าไม่มีสิ่งกีดขวาง ส่งผลให้รถคันหลังเกือบเบรกไม่ทัน หลังเกิดเหตุ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้เข้ามาสอบถามสาเหตุ ซึ่งคนขับยืนยันไปว่า "รถมันเบรกเอง อันนี้ AI มันเบรกครับ"
เหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นจุดอ่อนของระบบเบรกอัตโนมัติในปัจจุบันที่เซ็นเซอร์อาจไวเกินจริง ประมวลผลวัตถุริมทางผิดพลาด และสั่งเบรกเต็มแรงโดยพลการ
ประเด็นที่ตามมาคือข้อถกเถียงด้านกฎหมายและประกันภัย ตามปกติหากเกิดคดีรถชนท้าย รถคันหลังมักเป็นฝ่ายผิดฐานขับกระชั้นชิด แต่เมื่อต้นเหตุเกิดจากการเบรกกะทันหันโดยไม่มีเหตุอันควรบนถนนโล่ง ซึ่งเป็นผลจากความผิดพลาดของระบบ AI การพิจารณาหาผู้รับผิดชอบค่าเสียหายในกรณีนี้จึงซับซ้อนและกลายเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจของวงการยานยนต์ยุคใหม่
