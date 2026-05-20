‘ทนายเจมส์’ ประกาศลุกขึ้นสู้ ย้อนทวงคืนความยุติธรรมให้ ‘ทราย’ ในวัย 11 ขวบที่ถูกล่วงละเมิด

ประเด็นร้อนที่สังคมจับตา หลัง “ทราย สก๊อต” เปิดบาดแผลในอดีต เผยเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่อายุ 11 ขวบ ด้าน “ทนายเจมส์” ประกาศพร้อมเดินหน้าสู้คดีเต็มที่ เพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้ “เด็กชายในวันนั้น” ท่ามกลางกระแสโซเชียลที่แห่ส่งกำลังใจและติดตามมหากาพย์ศึกครอบครัวครั้งนี้อย่างใกล้ชิด
วันนี้ (20 พ.ค.) กลายเป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ที่สังคมจับตามองอย่างใกล้ชิด สำหรับมหากาพย์ข้อพิพาทและคดีความภายในครอบครัวของ "ทราย สก๊อต" (สิรณัฐ สก๊อต) หนุ่มนักอนุรักษ์ชื่อดัง ซึ่งล่าสุดทนายความมือดีอย่าง "ทนายเจมส์" นายนิติธร แก้วโต ที่เข้ามาดูแลและให้คำปรึกษาทางกฎหมายในคดีนี้ ได้ออกมาประกาศเดินหน้าสู้สุดตัวเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับลูกความจากบาดแผลในอดีต
โดยในโพสต์ของทนายเจมส์ LK ได้มีการเผยแพร่ข้อความสุดสะเทือนใจ เพื่อไปถึง “ทราย สก๊อต” ที่ระบุว่า "ตอนนี้ผมอายุเกือบ 30 แล้ว ผมโตพอที่ผมขอสู้ เพื่อเด็กอายุ 11 ขวบคนนั้น เด็กไร้เดียงสาที่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังถูกล่วงละเมิดทางเพศ เด็กที่ถูกพรากความสดใสมานานเกือบ 20 ปี วันนี้น้องต้องได้รับความยุติธรรม"
ทางด้านทนายเจมส์ได้คอมเมนต์ประกาศจุดยืนเพื่อยืนยันที่จะเคียงข้างและต่อสู้ในคดีนี้อย่างเต็มที่ โดยระบุว่า “ฟังดูเหมือนเขากำลังย้อน Time Machine ไปเรียกร้องความยุติธรรม ให้ตัวของเขาเองในวัยเด็ก คือมันสุดยอดมากครับ”
จากข้อพิพาทในครอบครัว สู่มหากาพย์ทวงคืนความถูกต้อง การออกมาเคลื่อนไหวของทนายเจมส์ในครั้งนี้ ทำให้สังคมได้รับรู้ถึงความบาดลึกของคดี ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่เรื่องข้อพิพาททั่วไปในครอบครัว แต่มีเรื่องราวของการถูกล่วงละเมิดทางเพศในวัยเพียง 11 ขวบที่ถูกเก็บซ่อนมานานเกือบ 20 ปี ซึ่งในวันนี้เมื่อ ทราย สก๊อต เติบโตและพร้อมที่จะเผชิญหน้า ทนายเจมส์จึงขออาสาเป็นผู้ริเริ่มเปิดฉากสู้ทางกฎหมายเพื่อเยียวยา "เด็กชายในวันนั้น" ให้ได้รับความยุติธรรมในวันนี้
ด้านกระแสโซเชียลแห่สนับสนุน ยอดไลก์ทะลุ 4 หมื่น หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และมีชาวเน็ตเข้ามาส่งกำลังใจให้ทั้งตัว ทราย สก๊อต และทีมกฎหมายของทนายเจมส์อย่างล้นหลาม โดยมียอดกดไลก์พุ่งสูงกว่า 42,000 ครั้ง และคอมเมนต์อีกนับพันที่ชื่นชมในความกล้าหาญ พร้อมจับตาดูว่ามหากาพย์ศึกสายเลือดครั้งนี้จะสิ้นสุดลงอย่างไรในชั้นศาล