"อัจฉริยะ" ร้องกองปราบฯ เอาผิดคนแอบอ้างชื่อเสนอเงิน 2 ล้านไม่ให้เปิดโปงขบวนการวิ่งเต้นประกันตัวชาวจีน

“อัจฉริยะ” แจ้งความกองปราบฯ เอาผิด "นายแจ็คกี้" คนแวดวงนักกฎหมาย แอบอ้างชื่อ เสนอเงิน 2 ล้านเพื่อไม่ให้เปิดโปงขบวนการวิ่งเต้นประกันตัวชาวจีน
วันนี้ (20 พ.ค. 69) ที่กองบังคับการปราบปราม นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความเอาผิดบุคคลที่แอบอ้างชื่อนายอัจฉริยะ โดยอ้างว่าจะนำเงิน 2 ล้านบาทมาให้มอบให้กับนายอัจฉริยะ เพื่อไม่ให้เปิดโปงหรือเรื่องการร้องเรียนการวิ่งขอประกันตัวผู้ต้องหาชาวจีน
นายอัจฉริยะกล่าวว่า วันนี้ตนเองมาแจ้งความดำเนินคดีนายแจ็คกี้ ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในแวดวงนักกฎหมาย และทำคดีเกี่ยวกับคนจีน ที่แอบอ้างว่าสามารถเคลียร์กับตนเอง ไม่ให้เปิดเผยเรื่องราวที่นายอัจฉริยะไปร้องขบวนการวิ่งเต้นเคลียร์คดีและประกันตัว โดยมีการกล่าวอ้างไปถึงผู้พิพากษาด้วย
โดยได้นำหลักฐานเป็นแชตการสนทนาทางแอปพลิเคชัน LINE ระหว่าง น.ส. ก (นามสมมติ) ที่มีการแชตข้อความที่แชตมาหานายอัจฉริยะว่า มีนายแจ็คกี้เสนอเงินมาให้ 2 ล้านบาท เพื่อจะให้นำมามอบให้นายอัจฉริยะ แต่ในแชตนายอัจฉริยะระบุว่าไม่รับเงิน และได้ต่อว่า น.ส.ก ไป และตนเองเพิ่งมาทราบเรื่องเมื่อ 2-3 วันนี้ ว่านายแจ็คกี้มีการนัดนางสาว ก ให้ไปพบที่โรงแรมย่านหลักสี่ เพื่อมอบเงินให้นางสาว ก จำนวน 3 ล้านบาท แต่นางสาว ก เก็บไว้กับตัว 1 ล้านบาท และมาประสานนายอัจฉริยะ เพื่อที่จะมอบเงินจำนวน 2 ล้านบาทให้โดยอ้างว่าเป็นค่าเคลียร์คดีไม่ให้นายอัจฉริยะแฉเรื่องราวต่อและยุติเรื่อง
นายอัจฉริยะระบุว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจึงมาแจ้งความเพื่อให้ดำเนินคดีบุคคลดังกล่าว เพราะการแอบอ้างชื่อผู้อื่นไปกรรโชกทรัพย์เข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาท และยังมีความผิดฐานอื่นซ้อนด้วย เนื่องจากเป็นการทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง