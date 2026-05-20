ศาลอุทธรณ์สั่งคุก "โตโต้ ปิยรัฐ" 3 ปี ไม่รอลงอาญา คดี ม.112

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 กลับคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้จำคุก "โตโต้ ปิยรัฐ" 3 ปี ไม่รอลงอาญา คดี ม.112 และ พ.ร.บ.คอมพ์ กรณีติดป้ายกล่าวหาผูกขาดวัคซีนโควิดริมถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมโพสต์ภาพป้ายลงโซเชียลฯ เมื่อปี 2564
วันนี้ (20 พฤษภาคม 2569) ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์นัดฟังคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 4 ในคดีของ “โตโต้” ปิยรัฐ จงเทพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชน และอดีตนักกิจกรรมกลุ่ม WeVo ที่ถูกฟ้องในข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (3) กรณีร่วมกับพวกติดตั้งป้ายวิจารณ์การผูกขาดวัคซีนโควิด ที่ริมถนนในจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมกับโพสต์ภาพป้ายในเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2564
ล่าสุด นายปิยรัฐ จงเทพ ได้โพสต์ผ่านเพจ “โตโต้ ปิยรัฐ - Piyarat Chongthep” ว่า "ด่วน! วันนี้ (20 พ.ค. 69) เวลา 09.30 น. ที่ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีคำพิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้น คดี ม.112 โตโต้ ปิยรัฐ โดยให้ลงโทษจำคุกจำเลย 3 ปี ไม่รอลงอาญา
ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการยื่นคำขอขอประกันตัว และปล่อยตัวชั่วคราว
