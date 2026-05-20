“หมอแล็บแพนด้า” เตือนภัยเงียบไวรัสตับอักเสบบี ชี้อันตรายถึงขั้นมะเร็งตับ พร้อมแนะวิธีป้องกัน

"หมอแล็บแพนด้า" เตือนภัยเงียบ "ไวรัสตับอักเสบบี" ชี้ช่องทางหลักรับเชื้อผ่านเลือด เพศสัมพันธ์ และแม่สู่ลูก เตือนหากปล่อยเรื้อรังอันตรายลุกลามถึงขั้นเป็นโรคตับแข็งและมะเร็งตับ พร้อมแนะวิธีป้องกัน ย้ำตับมีแค่อันเดียว ควรเจาะเลือดตรวจหาภูมิคุ้มกันและฉีดวัคซีนก่อนสายเกินแก้
วันนี้ (20 พ.ค.) เพจเฟซบุ๊ก "หมอแล็บแพนด้า" โพสต์ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยเงียบของ "ไวรัสตับอักเสบบี" (Hepatitis B Virus - HBV) โดยเน้นย้ำว่าเชื้อชนิดนี้ไม่ได้ติดต่อผ่านการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไป เช่น การสัมผัส จับมือ หรือรับประทานอาหารร่วมกัน แต่จะเข้าสู่ร่างกายผ่าน 3 ช่องทางหลัก ได้แก่
1 ทางเลือด - การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน เข็มสักที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือการใช้ของมีคมและของใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น มีดโกนหนวด แปรงสีฟัน
2 ทางเพศสัมพันธ์ - การสัมผัสสารคัดหลั่งโดยไม่สวมถุงยางอนามัย
3 จากแม่สู่ลูก - การส่งต่อเชื้อจากมารดาในขณะคลอด
ทางเพจอธิบายกลไกการเกิดโรคว่า เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะพุ่งตรงไปที่ "ตับ" และแทรกซึมเข้าสู่เซลล์เพื่อสั่งการให้ผลิตไวรัสออกมานับล้านตัว อาการตับอักเสบไม่ได้เกิดจากตัวไวรัสทำลายตับโดยตรง แต่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกัน (เม็ดเลือดขาว) ของร่างกายที่พยายามเข้าไปทำลายเซลล์ตับที่ติดเชื้อ
หากร่างกายกำจัดเชื้อได้หมด จะถือเป็นภาวะตับอักเสบเฉียบพลันและร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมา แต่หากกำจัดไม่หมดจะลุกลามเป็น ตับอักเสบเรื้อรัง การบาดเจ็บและซ่อมแซมเซลล์ตับที่เกิดขึ้นซ้ำๆ เป็นเวลานาน จะทำให้เนื้อตับกลายเป็นพังผืด นำไปสู่ โรคตับแข็ง นอกจากนี้ ความผิดปกติของ DNA ในเซลล์ตับระหว่างกระบวนการนี้ ยังเพิ่มความเสี่ยงในการกลายพันธุ์เป็น มะเร็งตับ อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม โรคนี้สามารถป้องกันได้ตั้งแต่ต้นทางด้วยแนวทางดังนี้
ฉีดวัคซีนป้องกัน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมรับมือกับเชื้อ
สวมถุงยางอนามัย: ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ป้องกันได้ทั้งไวรัสตับอักเสบบี ซี และ HIV
ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน โดยเฉพาะของมีคม เช่น มีดโกน กรรไกรตัดเล็บ แปรงสีฟัน
เจาะเลือดตรวจสุขภาพ เพื่อเช็กหาเชื้อและดูระดับภูมิคุ้มกันในร่างกาย จะได้วางแผนการใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้อง
"ตับเรามีอันเดียว เปลี่ยนใหม่ง่ายๆ ซะที่ไหน ไปตรวจเลือดและฉีดวัคซีนกันเถอะครับ" หมอแล็บแพนด้า กล่าวทิ้งท้าย