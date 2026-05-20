ส่งต่อสะพานบุญ คอนเสิร์ตรวมพลคนโลกดนตรี POP ON STAGE 80s-90s มอบรายได้ ให้มูลนิธิ รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ

คุณวรชาติ กิติมหาคุณ (ผู้จัดการฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด) บริษัท พราว เอเวอรี่ติง จำกัด และ บริษัท แอด ออน บอร์ด จำกัด ผู้จัดคอนเสิร์ตรวมพลคนโลกดนตรี POP ON STAGE 80s – 90 พร้อมด้วย กิตติยา วงศ์สกุลเกษม (ผู้บริหารโรงพยาบาลวรรณสิริ), นพ.ศรัณย์ วรรณจำรัส และคณะ มอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน จำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในสังฆราชูปถัมภ์ โดยมี ศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์) เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ “ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน” ต่อไป และมี ท่าน พลากร สุวรรณรัฐ (องคมนตรี) ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ Phenix Grand Ballroom ชั้น 5 โครงการฟีนิกซ์ ประตูน้ำ