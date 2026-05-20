ช็อกแฟนคลับ! "จารย์เก๋ พารวย" อินฟลูฯ สายฮา เปิดใจป่วยมะเร็งตับระยะ 4 เผยใจสู้ ร้องไห้เสร็จแล้วเดินหน้าต่อ

ช็อกโซเชียล! เมื่อผู้สร้างเสียงหัวเราะต้องเผชิญกับโรคร้าย "จารย์เก๋ พารวย" เผยคลิป Q&A ยอมรับป่วยเป็นมะเร็งตับระยะที่ 4 จากไวรัสตับอักเสบบีสะสม แม้จะเจ็บปวดแต่ขอใช้หัวใจนักสู้เดินหน้าต่อ พร้อมย้ำเตือนทุกคน "อย่าชะล่าใจเรื่องสุขภาพเด็ดขาด"
เมื่อวันที่ 19 พ.ค. "จารย์เก๋ พารวย" หรือ "เก๋ ณัฐพล" อินฟลูเอนเซอร์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชื่อดังที่มอบรอยยิ้มให้กับผู้คนมากมาย ออกมาเปิดเผยเรื่องราวสุดช็อกผ่านคลิปวิดีโอถาม-ตอบ (Q&A) โดยยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าตนเองกำลังเผชิญหน้ากับโรคมะเร็งตับระยะที่ 4 พร้อมเผยทัศนคติความเป็นนักสู้ และฝากอุทาหรณ์เตือนใจให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพ
โดยในคลิปวิดีโอ จารย์เก๋ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับสภาวะปัจจุบันของตนเอง โดยระบุว่าตรวจพบโรคมะเร็งตับระยะที่ 4 ซึ่งมีขนาดก้อนเนื้อใหญ่ถึง 15 เซนติเมตร สาเหตุหลักไม่ได้เกิดจากกรรมพันธุ์ แต่มาจากไวรัสตับอักเสบบีที่สะสมอยู่ในร่างกายมานานกว่า 10 ปีจนลุกลามกลายเป็นมะเร็ง
เมื่อถูกถามถึงวิธีรับมือกับโรคร้าย จารย์เก๋ยอมรับว่าในตอนแรกสภาพจิตใจย่อมแตกสลายเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความตาย แต่เขาเลือกใช้วิธีการรับมือคือ "ต้องทำใจก่อน ร้องไห้ให้เสร็จ แล้วค่อยสู้ต่อ" สิ่งสำคัญคือการดึงสติกลับมาให้เร็วที่สุด การมีครอบครัวและกัลยาณมิตรที่ดีคอยสนับสนุนเป็นพลังใจสำคัญที่ทำให้พร้อมก้าวต่อไป
แม้จะอยู่ในระหว่างการรักษา แต่จารย์เก๋ยังคงเลือกที่จะทำงานต่อไป ทั้งการร้องเพลงและเต้น โดยให้เหตุผลว่าการทำงานช่วยให้ไม่เครียดหรือฟุ้งซ่าน อีกทั้งยังเป็นรายได้สำคัญที่นำมาใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล แม้จะยอมรับว่ามีอาการเจ็บปวดทางร่างกายบ้างในบางจังหวะก็ตาม พร้อมกันนี้ยังต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินที่ต้องดูแลอย่างเคร่งครัด
ในช่วงท้าย จารย์เก๋ได้ฝากข้อคิดที่สำคัญยิ่งถึงผู้ชม โดยย้ำเตือนให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นการหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำ ซึ่งเจ้าตัวเผยว่าที่ผ่านมาตนเองไม่เคยตรวจสุขภาพเลยจนกระทั่งล้มป่วย แนะนำให้ทำประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตเตรียมไว้ เพราะค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงมาก ซึ่งตนเองไม่ได้ทำประกันไว้ มีเพียงสิทธิ์ประกันสังคมซึ่งอาจครอบคลุมได้จำกัด
ทั้งนี้ คลิปวิดีโอดังกล่าวเต็มไปด้วยกำลังใจจากแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างล้นหลาม โดยต่างชื่นชมในความเข้มแข็งและทัศนคติเชิงบวกของจารย์เก๋ ที่แม้ในยามวิกฤตก็ยังสามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างมีสติและมีอารมณ์ขันแทรกอยู่ ถือเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจสำคัญให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับปัญหาในชีวิต
