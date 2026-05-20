Little Venture มุมมองกลยุทธ์อีเวนต์ยุคใหม่ มุ่งสร้างมูลค่าให้สังคม

จบลงอย่างอบอุ่นและเต็มไปด้วยความประทับใจ กับ “Little Venture Season 2” งานวิ่งผจญภัย สำหรับเด็กที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดย หนึ่ง-จันทร์ศรีษร มณีฉาย Managing Director, MW SPORT ที่เปลี่ยนพื้นที่ภายในสวนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ให้กลายเป็นโลกแห่งการผจญภัยของนักสำรวจตัวน้อย พร้อมสร้างวันแห่งความสุขผ่านรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และช่วงเวลาคุณภาพของครอบครัว ที่เปิดโอกาสให้พ่อแม่และลูกได้ร่วมออกเดินทาง ฝ่าด่านความท้าทายไปด้วยกัน พร้อมสร้างความทรงจำ และความประทับใจตลอดเส้นทางแห่งการผจญภัยร่วมกัน
สำหรับ หนึ่ง-จันทร์ศรีษร มณีฉาย ผู้จัดงาน Little Venture มองว่า หัวใจสำคัญของกิจกรรมครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการสร้างความสนุกให้เด็ก ๆ แต่คือการสร้าง “การลงทุนระยะยาวกับคน” ในมุมมองของการทำธุรกิจ เขาเชื่อว่าการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดไม่ได้จำกัดอยู่เพียงตัวเลขหรือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ แต่คือการสร้างรากฐาน ที่แข็งแรงให้กับสังคมตั้งแต่ระดับครอบครัว “Little Venture” จึงเป็นมากกว่าพื้นที่แห่งความสนุก แต่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนา Executive Functions (EF) หรือทักษะสมองเพื่อการจัดการชีวิตของเด็ก ผ่านการลงมือทำจริง ทั้งการคิดวางแผน การตัดสินใจ การจดจำ การแก้ปัญหา การควบคุมอารมณ์ การปรับตัว และการสร้างความมั่นใจในตัวเอง ซึ่งเป็นทักษะสำคัญ ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และการเติบโตในอนาคต
“หากวันนี้เราลงทุนกับเด็กและครอบครัวอย่างมีคุณภาพ สิ่งที่เกิดขึ้นจะไม่ใช่แค่ความสุข ในหนึ่งวันของกิจกรรม แต่คือการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างอนาคตที่แข็งแรงให้กับประเทศ ในระยะยาว” หนึ่ง-จันทร์ศรีษร มณีฉาย กล่าว
Little Venture ครั้งนี้ จึงไม่ได้จบลงเพียงแค่เส้นชัย แต่ยังทิ้งไว้ซึ่งความทรงจำ รอยยิ้ม และเรื่องราวดี ๆ ของหลายครอบครัวที่เกิดขึ้นตลอดสองวันแห่งการผจญภัย และสำหรับครอบครัวที่พลาดกิจกรรมในครั้งนี้ เตรียมตัวให้พร้อม เพราะการเดินทางครั้งใหม่กำลังจะกลับมาอีกครั้ง พร้อมภารกิจและความสนุก ที่รอให้เจ้าตัวเล็กออกไปค้นพบในครั้งต่อไป