ชาวสระแก้วหลั่งไหลมอบดอกไม้ให้กำลังใจทหารพราน หลังถูกชาวบ้านอีกกลุ่มประท้วง อ้างเหตุทำร้ายร่างกาย

ชาวบ้านสระแก้วรวมพลังมอบดอกไม้ให้กำลังใจทหารพราน อรัญประเทศ หลังถูกชาวบ้านอีกกลุ่มประท้วงขับไล่อ้างทำร้ายร่างกายขณะจับกุม ยืนยันพร้อมเคียงข้างปกป้องอธิปไตย วอนสังคมเห็นใจการทำงานชายแดนเสี่ยงอันตราย มีผิดพลาดหนักเบาควรให้อภัยกัน
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 เวลา 15.30 น. กลุ่มชาวบ้านหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง และชาวบ้านจากอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้เดินทางเข้าพบ พันโท พิทักษ์ ประพันธมิตร พร้อมนำดอกไม้มามอบเพื่อเป็นกำลังใจแก่กำลังพล ณ ชุดควบคุม กรมทหารพรานที่ 12 บ้านดงยาง ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ
การรวมตัวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีกระแสข่าวเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2569 กรณีเจ้าหน้าที่ทหารพรานถูกกล่าวหาจากชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งว่าทำร้ายร่างกายผู้ต้องสงสัยระหว่างการติดตามตัวและขอตรวจค้นขบวนการลักลอบข้ามแดนและยาเสพติด จนสร้างความไม่สบายใจให้แก่สังคม อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านในพื้นที่จริงกลับสะท้อนมุมมองที่ต่างออกไป โดยระบุว่าพวกตนไม่ปักใจเชื่อข่าวร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะคลุกคลีและคุ้นเคยกับการทำงานของ พันโท พิทักษ์ และเชื่อมั่นในความเสียสละของกำลังพลที่ดูแลความสงบเรียบร้อยมาโดยตลอด
ตัวแทนชาวบ้านกล่าวว่า การทำงานในพื้นที่เสี่ยงย่อมมีทั้งคนถูกใจและไม่ถูกใจ สิ่งไหนที่เป็นความผิดพลาดหนักเบาก็ควรให้อภัยกันเพราะเป็นคนไทยด้วยกัน พร้อมยืนยันว่าชาวบ้านในพื้นที่ยังคงเชื่อมั่นและพร้อมที่จะยืนหยัดสู้เคียงข้างทหารพรานในการปกป้องผืนแผ่นดินไทยต่อไป