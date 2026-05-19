สายใหม่! ไทยสมายล์บัส เดินรถเมล์สาย 555A เชื่อมสนามบินสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง

บริษัท ไทยสมายล์บัสฯ เปิดการเดินรถโดยสารประจำทาง สาย 555A หรือสาย S6A ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Bus Terminal) ไปท่าอากาศยานดอนเมือง (วัดดอนเมือง) รองรับคนทำงานสนามบิน นักท่องเที่ยว รวมทั้งประชาชนทั่วไป ค่าโดยสารตามระยะทาง 15-37 บาท
วันนี้ (19 พ.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า บริษัท ไทยสมายล์บัส จำกัด ได้เปิดการเดินรถโดยสารประจำทาง สาย 555A หรือสาย S6A เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างท่าอากศยานสุวรรณภูมิ บริเวณศูนย์การขนส่งสาธารณะ (Bus Terminal) กับท่าอากาศยานดอนเมือง บริเวณป้ายหยุดรถประจำทางวัดดอนเมือง ถนนวิภาวดีรังสิต รองรับคนทำงานสนามบิน นักท่องเที่ยว รวมทั้งประชาชนทั่วไป เดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยมีรถให้บริการ 4 คัน ออกจากศูนย์การขนส่งสาธารณะ (Bus Terminal) เที่ยวแรก 04.00 น. เที่ยวสุดท้าย 22.00 น.
สำหรับค่าโดยสารช่วงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Bus Terminal) ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง (วัดดอนเมือง) สูงสุด 37 บาท ส่วนระหว่างทางระหว่างอาคารวรสมบัติ ถนนพระราม 9 ถึงโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ค่าโดยสารคิดตามระยะทาง เริ่มต้นที่ 15 บาท สูงสุด 25 บาท ส่วนผู้ถือบัตรโดยสาร HOP CARD ยังสามารถใช้โปรโมชัน Daily Max Fare สูงสุด 40 บาทต่อวัน โดยการแตะขึ้นที่เครื่องอ่านบัตรประตูหน้า และเมื่อถึงปลายทางแตะลงที่เครื่องอ่านบัตรประตูหลัง และสามารถตรวจสอบพิกัด GPS ของรถโดยสารได้ที่แอปพลิเคชัน TSB GO PLUS
สำหรับเส้นทางเดินรถสาย S6A หรือ 555A ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานดอนเมือง เริ่มต้นจากศูนย์การขนส่งสาธารณะ (Bus Terminal) ออกถนนสุวรรณภูมิ 2 รับผู้โดยสารที่ตรงข้ามฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น เขตปลอดอากร ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณภูมิ ออกทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ต่อเนื่องทางพิเศษศรีรัช ลงถนนพระราม 9 ป้ายแรกอาคารวรสมบัติ ผ่านแยกพระราม 9 โบสถ์แม่พระฟาติมา เคหะชุมชนดินแดง ถึงแยกดินแดงเลี้ยวขวาไปตามถนนวิภาวดีรังสิต
ผ่านโรงพยาบาลทหารผ่านศึก PTT Station ราบ 1 (ข้ามสะพานลอยไปมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) แยกสุทธิสาร ปตท.สำนักงานใหญ่ (ข้ามสะพานลอยไปโรงเรียนหอวัง และเซ็นทรัลลาดพร้าว) สำนักงานเขตจตุจักร วัดเสมียนนารี สถานีรถไฟฟ้าบางเขน (ข้ามสะพานลอยไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน) สถานีรถไฟฟ้าทุ่งสองห้อง สถานีรถไฟฟ้าหลักสี่ (ข้ามสะพานลอยไปสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพู แคราย-มีนบุรี) สถานีรถไฟฟ้าดอนเมือง วัดดอนเมือง (ไปท่าอากาศยานดอนเมืองลงป้ายนี้แล้วข้ามสะพานลอย) สิ้นสุดที่โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
ขากลับ จากโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กลับรถ รับผู้โดยสารที่ป้ายท่าอากาศยานดอนเมือง ประตู 1, ประตู 2, ประตู 4 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (สะพานลอยไปวัดดอนเมือง หน้าร้านสะดวกซื้อ TOPS DAILY) ประตู 6 ประตู 7 ประตู 8 แล้วกลับเส้นทางเดิม ป้ายสุดท้ายก่อนขึ้นทางด่วน คือป้ายการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จากนั้นขึ้นทางด่วนศรีรัช มอเตอร์เวย์ ไปออกถนนสุวรรณภูมิ 2 จอดป้ายตรงข้ามเขตปลอดอาการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฝ่ายครัวการบิน ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย สิ้นสุดที่ Bus Terminal เดินทางด้วยรถ Shuttle Bus เพื่อไปยังอาคารผู้โดยสารต่อไป
สำหรับคนที่มาจากท่าอากาศยานดอนเมือง ที่ต้องการขึ้นรถประจำทางด้านถนนวิภาวดีรังสิต สามารถขึ้นรถประจำทางได้ 3 จุด
(1) เดินออกจากประตู 1 อาคาร 1 ชั้น 1 (ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาเข้า) หรืออาคาร Service Hall แล้วลอดใต้สะพานออกช่องทาง 4 ขาเข้า จะเจอร้านสะดวกซื้อ Tops Daily และสะพานลอยวัดดอนเมือง ให้รอที่ป้ายหยุดรถประจำทาง ศาลาทางหลวง สีเหลือง (แนะนำสำหรับคนที่มีสัมภาระจำนวนมาก)
(2) ใช้ทางเชื่อมระหว่างอาคาร 1 กับโรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต แล้วลงบันไดไปถนนวิภาวดีรังสิต รอรถที่ป้ายหยุดรถประจำทาง (บันไดทางเดินแคบ ไม่แนะนำสำหรับคนที่มีสัมภาระจำนวนมาก)
(3) จากอาคาร 2 (ผู้โดยสารในประเทศ) ขึ้นไปที่ชั้น 2 เดินไปยังอาคารจอดรถ 7 ชั้น ผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่น, ศูนย์อาหาร Magic Food Court เลี้ยวขวาเข้าทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าดอนเมือง แต่ให้ลงบันไดก่อนถึงสะพานลอยไปทางทิศใต้ ผ่านป้อมยาม แล้วเดินออกจากสนามบินที่ช่องทาง 6 ไปยังถนนวิภาวดีรังสิต แล้วรอรถที่ป้ายหยุดรถประจำทาง ซึ่งมีศาลาสีเงินตั้งอยู่ (ทางเดินแคบและไกล ไม่แนะนำสำหรับคนที่มีสัมภาระจำนวนมาก)