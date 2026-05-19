“พระสุจย์” โต้ข่าวอยากกลับไทย ท้าโชว์หลักฐานเคยพูดที่ไหน อย่าเขียนเอาความสะใจ

“หลวงตาสุจย์” พระไทยที่ถูกขับไล่ออกจากวัดต้นสังกัดที่บุรีรัมย์ไปอยู่กัมพูชา โต้ข่าวอยากกลับไทย ท้าไปเอาหลักฐานมา เคยพูดที่ไหน อย่าเขียนเอาความสะใจ ระวังเวรกรรมด้วย
จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่า หลวงตาสุจย์ หรือ พระมหานรินธร ปสนังโน พระนักเทศน์ชื่อดังในพื้นที่อีสานใต้ที่ย้ายไปอยู่ประเทศกัมพูชา เนื่องจากมีปัญหากับชาวบ้านในจังหวัดสุรินทร์ หลังเกิดเหตุความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชาตั้งแต่กลางปี 2568 แต่ขณะนี้ต้องการเดินทางกลับมาอยู่ประเทศไทย เนื่องจากไม่ได้รับการเคารพนับถือและไม่มีใครใส่บาตรให้ จึงขอวอนให้คนไทยเมตตาให้อภัยเพื่อจะได้กลับบ้านนั้น ล่าสุด วันนี้(19 พ.ค.) หลวงตาสุจย์ ได้โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก Such Nana ว่า “Gu พูดที่ไหนฯ เมื่อไหร่ เอาหลักฐานมา? อย่าเขียนเอาความสะใจเอายอด? ระวังเวรกรรมด้วย”
ทั้งนี้ หลวงตาสุจย์เป็นพระชาวไทยที่ถูกขับไล่ออกจากวัดต้นสังกัดที่จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากสร้างความแตกแยกในหมู่พุทธศาสนิกชน กรณีไลฟ์สดดูหมิ่นคนสุรินทร์หลังความขัดแย้งไทย-กัมพูชาปะทุขึ้นเมื่อปลายเดือน พ.ค.2568 และมีปัญหาส่วนตัวกับพระในจังหวัดสุรินทร์หลายรูป ต่อมาได้ขอไปอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชาและประกาศว่าจะไม่กลับมาประเทศไทยอีก ซึ่งเมื่อเดินทางถึงกัมพูชาเมื่อวันที่ 2 ก.ค.2568 ก็ได้รับการต้อนรับอย่างเอิกเกริกจากนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา
อย่างไรก็ตาม หลังการสู้รบระหว่างทหารไทย-กัมพูชา ช่วงวันที่ 24-28 ก.ค.สิ้นสุดลง ซึ่งทหารไทยสามารถยึดพื้นที่จากทหารกัมพูชาได้หลายจุด ทำให้ชาวเน็ตในไทยบางส่วนได้โพสต์โซเชียลฯ ทีเล่นทีจริงว่าเป็นเพราะหลวงตาสุจเป็นสายลับส่งข้อมูลให้ทหารไทย และมีชาวเน็ตกัมพูชาจำนวนหนึ่งหลงเชื่อว่าหลวงตาสุจเป็นสายลับจริงๆ และต้องขับไล่หลวงตาสุจออกจากประเทศ
ต่อมา เมื่อเกิดการสู้รบระหว่างไทย-กัมพูชาอีกครั้งในเดือนธันวาคม มีกระแสข่าวว่าหลวงตาสุจย์ได้หลบหนีออกจากกัมพูชาแล้ว ทำให้พระไทยที่รู้จักกับหลวงตาสุจได้วิดีโอคอลหา จึงได้สนทนากันถึงเรื่องที่นายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ขอให้หลวงตาสุจย์ทำวิดีโอคลิปขอเจรจายุติการสู้รบกับไทย เนื่องจากขณะนี้ทหารกัมพูชาอ่อนเพลียหมดแล้ว เพราะขาดเสบียง ซึ่งที่ผ่านมาทหารกัมพูชาร้อยละ 80 อยู่ได้ด้วยข้าวสารอาหารแห้งที่พระนำไปมอบให้
ในการสนทนากับพระในไทย หลวงตาสุจย์ยังบอกอีกว่า ทหารเขมรเกลียดปลาไหลแต่กินน้ำแกง บอกว่าต่อต้านสินค้าไทย แต่อาหารที่กินก็เป็นของไทย ซองบะหมี่เป็นภาษาเขมรแต่บะหมี่ข้างในเป็นของไทย
นอกจากนั้น หลวงตาสุจย์ยังเปรียบเทียบด้วยว่า ทหารเขมรกับทหารไทยนั้นอยู่คนละระดับกัน โดยทหารไทยเปรียบเหมือนพระที่จบเปรียญธรรม 9 ประโยค แต่ทหารเขมรเป็นแค่นักธรรมตรี
คลิปสนทนาระหว่างหลวงตาสุจกับพระไทยดังกล่าวซึ่งมีการเผยแพร่เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2568 ทำให้นายฮุนเซนไม่พอใจเป็นอย่างมาก จนหลวงตาสุจย์ต้องทำคลิปชี้แจง อ้างว่าคลิปการสทนากับพระไทยนั้นเป็นคลิปตัดต่อเพื่อใส่ร้ายตนเอง หวังจะให้หลวงตาอยู่แผ่นดินกัมพูชาไม่ได้ พร้อมยืนยันว่าไม่เคยคิดร้ายใดๆ ต่อแผ่นดินเขมร ไม่มีทางหักหลังกัมพูชา จะรักและถวายชีวิตให้กัมพูชาเท่านั้น ขอให้รัฐบาลและคณะสงฆ์กัมพูชาโปรดเมตตา ซึ่งนายฮุนเซนได้โพสต์คลิปคำชี้แจงของหลวงตาสุจย์ในเฟซบุ๊ก Samdech Hun Sen of Cambodia ของตัวเองโดยตรง โดยไม่ได้แชร์มาจากที่อื่น.