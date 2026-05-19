เผยจดหมายลาออกเอง “พาย สก๊อต” ประกาศยุติบทบาทผู้บริหาร ‘บุญรอดฯ’ เซ่นปมข่าวฉาว

“พาย สก๊อต” ยื่นหนังสือถึง “ภูริต ภิรมย์ภักดี” ประกาศยุติบทบาททุกตำแหน่งในเครือบุญรอดฯ ชั่วคราว รับไม่สบายใจกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้น พร้อมขออภัยทุกฝ่าย และขอถอยออกจากหน้าที่จนกว่าข้อเท็จจริงจะได้รับการพิสูจน์อย่างชัดเจน
วันนี้ (19 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการเผยแพร่เอกสารอย่างเป็นทางการจาก นายสุนิษฐ์ สก๊อต หรือ “พาย สก๊อต” ยื่นถึง นายภูริต ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เพื่อแจ้งขอยุติการปฏิบัติหน้าที่ในทุกตำแหน่ง
โดยเนื้อหาในเอกสารระบุว่า จากกรณีที่มีกระแสข่าวของตนเองปรากฏต่อสาธารณชนในขณะนี้ ตนรู้สึกไม่สบายใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง และต้องขออภัยไปยังสมาชิกในกลุ่มบุญรอดฯ รวมถึงสมาชิกในครอบครัวทุกคนสำหรับผลกระทบที่ตามมา
"ทั้งนี้เพื่อรักษาความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย ผมจึงขอยุติการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานและผู้บริหารของบริษัทบุญรอดฯ ตลอดจนทุกบริษัทในเครือ จนกว่าเรื่องทุกอย่างจะคลี่คลายและได้รับการพิสูจน์อย่างชัดเจน" เอกสารระบุ
การประกาศลดบทบาทตัวเองในครั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป จนกว่ากระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงจะเสร็จสิ้น