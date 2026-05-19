“สิงห์” ออกแถลงการณ์แจงปม “พาย สก็อต” พ้นทุกตำแหน่ง ย้ำจุดยืนเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์-ต้านความรุนแรงทุกรูปแบบ

กลุ่มบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณี “สุนิษฐ์ สก็อต” ระบุพ้นจากทุกตำแหน่งในบริษัทแล้ว พร้อมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ย้ำจุดยืนไม่สนับสนุนความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบ และพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
วันนี้ (19 พ.ค.) นายภูริต ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ออกแถลงการณ์จาก กลุ่มบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เรื่อง แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และยืนยันจุดยืนต่อต้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ
กลุ่มบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ออกแถลงการณ์ เรื่อง แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และยืนยันจุดยืนต่อต้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ
กลุ่มบริษัทบุญรอดฯ รับทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคุณสุนิษฐ์ สก็อต (คุณพาย) และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อคุณสิรณัฐ สก็อต (คุณทราย) สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณสุนิษฐ์ สก็อต เอง รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง สมาชิกครอบครัว ตลอดจนสังคมโดยรวม ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทบุญรอดฯ เข้าใจถึงความกังวล และความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว และขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ได้รับผลกระทบทุกท่าน
กลุ่มบริษัทบุญรอดฯ ขอแจ้งให้ทราบถึงจุดยืนอย่างชัดเจนว่า เราต่อต้านและไม่สนับสนุน การใช้ความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางร่างกาย วาจา การคุกคาม หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ละเมิดสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้อื่น ซึ่งจุดยืนดังกล่าวเป็นปณิธานที่องค์กรเรายึดถือมาโดยตลอด
กลุ่มบริษัทบุญรอดฯ ขอเรียนยืนยันว่า คุณสุนิษฐ์ สก็อต ในฐานะผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าวได้พ้นจากทุกตำแหน่งของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกลุ่มบริษัทบุญรอดฯ ยืนยันจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยไม่มีการละเว้นหรือเลือกปฏิบัติ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2569
ภูริต ภิรมย์ภักดี
กรรมการผู้จัดการใหญ่