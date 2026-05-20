VFC จับมือ BB Clinic ต่อยอดความสำเร็จเปิดตัวศูนย์ผู้มีบุตรยากและสุขภาพองค์รวมครบวงจรแห่งใหม่ใจกลางสุขุมวิท

สองพันธมิตรชั้นนำ VFC และ BB Clinic จับมือต่อ ยอดความสำเร็จเปิดตัวศูนย์ผู้มีบุตรยากและสุขภาพองค์รวมครบวงจรแห่งใหม่ใจกลางสุขุมวิทพร้อมชวนคุณพ่อคุณแม่คนบันเทิงแชร์ประสบการณ์ตรง กับการสานฝันสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ
เพื่อตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ที่ต้องการความสมบูรณ์แบบของครอบครัวในทุกมิติ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร VFC ในเครือโรงพยาบาลเวชธานี อินเตอร์เนชันแนล ร่วมกับ BB Clinic จัดงานเปิดตัว VFC & BB Clinic (Sukhumvit 11) อย่างยิ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก สมใจนึก เองตระกูล อดีตปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ พร้อมเชิญครอบครัวคนบันเทิงและแขกผู้มีเกียรติ อาทิสัณณ์ชัย- ธัญญาเรศ เองตระกูล, สุชาติ สินรัตน์, จตุพร สารสินธ์, ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์,วราวุธ เจนธนากุล - อัธนียา เอี่ยมวสันต์, จิน ธรรมวัฒนะ - รติชา แพงทรัพย์ มาร่วมแสดงความยินดี
ดร.ชาคริต ศึกษากิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า "VFC ในเครือโรงพยาบาลเวชธานี อินเตอร์เนชันแนล เปิดให้บริการดูแลลูกค้ามาแล้วกว่า 15 ปีภายใต้การดูแลของทีมแพทยเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์เจริญพันธุ์ และทีมนักวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง Embryologist ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านพันธุศาสตร์และตัวอ่อนมายาวนาน และได้รับใบรับรองจากสมาคม ด้านการเจริญพันธุ์และการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนแห่งยุโรป (ESHRE : European Society of Human Reproduction and Embryology) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรทางการแพทย์ด้านการเจริญพันธุ์หรือการมีบุตรยากที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก โดยพิสูจน์ได้ด้วยอัตราความสำเร็จของการตั้งครรภ์ (Success Rate) ที่สูงมากกว่า 80% ถือเป็นผลงานระดับแถวหน้าของโลก นอกจากนี้ เรายังเป็นศูนย์ผู้มีบุตรยากที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CCPC ด้านมีบุตรยากจาก JCI สหรัฐอเมริกา รายแรกของโลก ซึ่งเป็นการยืนยันว่าเราดูแลตัวอ่อนของคุณด้วยมาตรฐานและเทคโนโลยีระดับสากลจริง ๆ โดยการที่เราขยายศูนย์มาที่สุขุมวิท 11 เพราะเรา ต้องการเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางให้แก่ผู้ใช้บริการ และครั้งนี้ก็พิเศษมากครับ เพราะเป็นการจับ มือร่วมกับ BB Clinic ซึ่งจะสร้างมิติใหม่ให้กับวงการ เพราะเราไม่ได้มองแค่ความสำเร็จของการทำให้ตั้งครรภ์แต่เรามองไปถึงเรื่องของเวลเนสและความงามของคุณแม่แบบครบวงจร และในฐานะที่ VFC & BB Clinic เป็น ส่วนหนึ่งของเครือโรงพยาบาลเวชธานี อินเตอร์เนชั่นแนล เราจึงสามารถดูแลทุกขั้นตอนของการสร้างครอบครัว
ได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การเริ่มต้นวางแผนมีบุตร การฝากครรภ์ การคลอด ไปจนถึงการดูแลลูกน้อย ภายใต้มาตรฐานเดียวกันอย่างไร้รอยต่อ
สินีนารถ เองตระกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า "ศูนย์ฯ แห่งนี้เรายึดพันธกิจที่สำคัญคือ "ความสำเร็จและความอบอุ่นใจที่ใกล้ชิดคุณมากขึ้น" เราให้ความสำคัญซึ่งเริ่มตั้งแต่วิเคราะห์และแก้ปัญหาความพร้อมในการเตรียมตัวมีบุตรและสภาวะจิตใจซึ่งแตกต่างกันไปเฉพาะบุคคล โดยคัดกรองการผสานศาสตร์แห่งความงามและสุขภาพองค์รวม (Aesthetic & Weliness) เพื่อให้เข้ากับเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ได้อย่างลงตัว จึงทำให้ผู้รับบริการมีโอกาสได้รับความสำเร็จในการมีบุตรอย่างสูงสุด เรายังใส่ใจในการฟื้นฟูดูแลภาพลักษณ์ความงามหลังคลอดให้อีกด้วย จึงมั่นใจได้ว่าในทุกช่วงเวลาทั้งก่อนและหลังคลอด เราจะเลือกสรรวิธีการดูแลเฉพาะตัว และมีผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาแก่คุณได้ตลอดเวลา ภายใต้บรรยากาศ และทำเลที่ตั้งที่จะให้คุณได้รู้สึกอบอุ่นเป็นส่วนตัวและใกล้ชิดคุณมากยิ่งขึ้นจริงๆ"
ภายในงาน ยังได้ฟังประสบการณ์ตรงจากผู้ที่มาใช้บริการจริง ไม่ว่าจะเป็นโบว์เบญจวรรณ อาร์ดเนอร์ นักแสดงจากช่อง 3 ที่มาใช้บริการในการฝากไข่ นอกจากนั้น ยังมีเคสที่มาปรึกษาคุณหมอด้านการมีบุตรอาทิ คู่รัก แอนดรูว์-กรเศก และ แพร-ปภาดา โคนินทร์ ที่มาร่วมบอกเล่าประสบการณ์การเตรียมตัวมีบุตรและบอกเล่าถึงบริการที่เรียกว่าประทับใจในทุกช่วงเวลา
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้ารับการปรึกษาที่ VFC & BB Clinic สุขุมวิท 11 สอบถามรายละเอียดหรือ
นัดหมายคิวได้ทาง 095-370-7522 หรือรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.v-ivf.com
