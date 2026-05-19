เปิดประสบการณ์ดนตรีเหนือขอบเขตระดับโลก “The Poetry of Boundless” ดึงตัว “รองศาสตราจารย์ ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ” บรรเลงเปียโนแจ๊สสะเทือนสมาคมฝรั่งเศส 23 พ.ค. นี้!

TYOY ร่วมกับ Alliance Française Bangkok ขอเชิญผู้รักเสียงดนตรีและศิลปะเข้าร่วมงานคอนเสิร์ต “The Poetry of Boundless” การแสดงที่จะพาผู้ชมก้าวข้ามเส้นแบ่งของเสียง ดนตรี และศิลปะแขนงต่าง ๆ ผ่านบทเพลงและการสร้างสรรค์อันเปี่ยมจินตนาการ โดยได้เชิญศิลปินคนพิเศษ “รศ.ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ” นักเปียโนแจ๊ส นักประพันธ์เพลง และนักการศึกษาด้านดนตรีผู้ทรงอิทธิพลของประเทศไทย
สำหรับ “รองศาสตราจารย์ ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ” เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2512 โดยได้ไปใช้ชีวิตวัยเด็กช่วงหนึ่งในลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ก่อนกลับมาใช้ชีวิตในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2516 เขาศึกษาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ระหว่างปี พ.ศ. 2518–2529 โดยเข้าร่วมวงโยธวาทิต เรียนดนตรีที่โรงเรียนดนตรียามาฮ่า และบรรเลงออร์แกนในโบสถ์ของโรงเรียน โดยในปี พ.ศ. 2529 เขาได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ Interlake High School เมืองเบลล์วิว รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ภายใต้การดูแลของ Leo Dodd และได้ร่วมแสดงในวงแจ๊ส วงออร์เคสตรา คณะนักร้องประสานเสียง วงซิมโฟนิกแบนด์ และละครเพลง
ระหว่างปี พ.ศ. 2531–2535 “รองศาสตราจารย์ ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ” ศึกษาด้านการแสดงเปียโนแจ๊สที่ Cornish College of the Arts โดยมุ่งเน้นด้านการประพันธ์เพลง ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ Randy Halberstadt, Dave Peck, James Knapp และ Ralph Towner หลังสำเร็จการศึกษา เขากลับมาประเทศไทยเพื่อแสดงดนตรีตามคลับแจ๊ส และในปี พ.ศ. 2538 ได้เข้าร่วมเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมออกผลงานบันทึกเสียงชุดแรกชื่อ La-Beng ต่อมาได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านเปียโนแจ๊สและการศึกษาดนตรีที่ University of North Texas ระหว่างปี พ.ศ. 2539–2541 ก่อนกลับมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสาขาวิชาแจ๊สศึกษาและรองคณบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งหลักสูตรปริญญาตรีด้านแจ๊สศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย
ระหว่างปี พ.ศ. 2544–2547 “รองศาสตราจารย์ ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ” สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านทฤษฎีดนตรีและการประพันธ์เพลงจาก University of Northern Colorado และได้รับรางวัล Dale Dykins Composition Award ประจำปี 2546 และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ได้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต และเป็นผู้ก่อตั้งหลักสูตรปริญญาโทด้านแจ๊สศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลสำคัญมากมาย อาทิ รางวัลคมชัดลึก อวอร์ด ปี 2551 และรางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดงร่วมสมัย จากกระทรวงวัฒนธรรม ในปี 2552
รายละเอียดการแสดง จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2569 เวลา 19.00 น. ที่ Alliance Française Bangkok บัตรเข้าชมราคา 500 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป ราคา 350 บาท สำหรับสมาชิก ผู้ที่สนใจสามารถสำรองบัตรได้ที่ Megatix – The Poetry of Boundless