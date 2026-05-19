เตือนภัยสายดำน้ำ! สั่งเลี่ยงพื้นที่ประติมากรรมใต้น้ำ เกาะราชาใหญ่ ชั่วคราว หลังมรสุมซัดพังเสียหาย

คลื่นลมแรงเล่นงาน! ประติมากรรมใต้ทะเล “The Magical of Save Underwater World” เกาะราชาใหญ่ เสียหายหนัก เจ้าหน้าที่ประกาศปิดพื้นที่ชั่วคราว หวั่นเศษวัสดุแตกร้าวเป็นอันตรายต่อนักดำน้ำและนักท่องเที่ยว หลังพบชิ้นส่วนเคลื่อนตัวกระจายทั่วบริเวณอ่าวสยาม
วันนี้ (19 พ.ค.) ศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต ออกประกาศด่วน ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว ผู้ประกอบการดำน้ำ นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้หรือทำกิจกรรมทางน้ำบริเวณพื้นที่จัดแสดงประติมากรรมใต้ท้องทะเล “The Magical of Save Underwater World” ณ บริเวณอ่าวสยาม เกาะราชาใหญ่ เป็นการชั่วคราว สืบเนื่องจากสถานการณ์คลื่นลมแรงและมรสุมในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลกระทบให้ตัวประติมากรรมใต้ทะเลได้รับความเสียหาย มีรอยแตกร้าว บางส่วนเกิดการเคลื่อนตัว และมีเศษวัสดุแตกหักกระจายอยู่ทั่วบริเวณ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อนักดำน้ำและผู้ที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้
ด้านเพจขยะมรสุม (Monsoongarbage Thailand) ได้ร่วมแจ้งเตือนเพิ่มเติมระบุว่า เบื้องต้นความเสียหายยังอยู่ในวงแคบประมาณ 1-2 ชิ้น โดยขอให้ทุกฝ่ายงดเข้าใกล้พื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่และช่างผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซมให้เสร็จสิ้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกคน