ผู้โดยสารร้องแอร์เอเชีย–ทราเวลโลก้า ลงข้อมูลตั๋วพลาด ไม่รับผิดชอบ ต้องควักเงินซื้อใหม่กว่า 2 พันบาท

ผู้โดยสารร้องเรียนผ่านมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน หลังจองตั๋วแอร์เอเชีย เที่ยวบินอุบลฯ-กรุงเทพฯ ผ่านแอปฯ ทราเวลโลก้า แต่เช็กอินขึ้นเครื่องไม่ได้ เพราะนามสกุลในตั๋วผิดมีเว้นวรรคระหว่างคำ ทำให้ไม่ตรงกับบัตรประชาชน ต้องซื้อเสียเงินซื้อใหม่กว่า 2 พันบาท โดยที่สายการบินและผู้รับจองไม่รับผิดชอบอะไรเลย
วันนี้(19 พ.ค.) เพจบุ๊กเพจ “มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน” โพสต์ข้อความการร้องเรียนของผู้โดยสารสายการบินแอร์เอเชียที่เจอประสบการณืแย่ๆ หลังจากได้จองตั๋วเครื่องบินผ่านแอปพลิเคชัน ทราเวลโลก้า แต่ไม่สามารถเช็กอินขึ้นเครื่องเพื่อเดินทางได้ เนื่องจากตั๋วโดยสารระบุนามสกุลผิดพลาด ซึ่งเจ้าหน้าที่สายการบินได้ให้ซื้อตั๋วใหม่ แทนที่จะแก้ไขที่ระบบของสายการบินกับเอเยนซี่ผู้รับจอง พร้อมตั้งคำถามว่ากระทรวงคมนาคมจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร
ทั้งนี้ ข้อความร้องเรียนระบุว่า ได้จองตั๋วเครื่องบินเดินทางล่วงหน้า ผ่านทราเวลโลก้า โดยเลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย ต้นทางจากสนามบินอุบลราชธานี ไปยังปลายทางสนามบินดอนเมือง กทม. โดยจองตั๋วเมื่อวันอังคารที่ 12 พ.ค. 2569 เวลา 20.32 น. ชำระเงินค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิตจำนวน 2,235.42 บาท เพื่อเดินทางในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2569
แต่ปรากฏว่า เมื่อมาถึงสนามบินอุบลราชธานี ได้แจ้งรายละเอียด และเลขบัตรเพื่อเดินทางกลับ จึงพบว่าตั๋วโดยสารระบุนามสกุลผิดพลาด มีเว้นวรรคระหว่างคำในนามสกุลจึงทำให้นามสกุลไม่ตรงกับบัตร เจ้าหน้าที่แอร์เอเชียจึงโยนความผิดพลาดให้ทราเวลโลก้า และแนะนำให้ผู้โดยสารซื้อตั๋วโดยสารใหม่ ในราคากว่า 2 พันบาท โดยไม่แก้ไขปัญหาความผิดพลาดที่เกิดจากระบบของสายการบินกับเอเจนซี่ผู้รับจองโดยที่ผู้โดยสารไม่มีส่วนผิดพลาดด้วย ผู้โดยสารจำต้องซื้อตั๋วใหม่มิเช่นนั้นจะไม่สามารถเดินทางได้และจะทำให้งานประชุมสำคัญที่ต้องเดินทางมา กทม.ได้รับความเสียหาย ทำให้ผู้โดยสารรู้สึกเสียความรู้สึกกับการไม่แก้ไขปัญหาให้บริการครั้งนี้อีกทั้งผู้โดยสารเป็นลูกค้าประจำ เดินทางบ่อยครั้งกับสายการบินแอร์เอเชียจึงเกิดความไม่พอใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
จึงตั้งข้อสังเกตว่า ความผิดพลาดดังกล่าวไม่ได้เกิดจากตัวผู้โดยสารเอง แอร์เอเชีย กับ ทราเวลโลก้า ควรจะต้องประสานงานกันแก้ปัญหาให้ผู้โดยสารเดินทางได้ตามกำหนดโดยที่ไม่ต้องควักเงินต้องซื้อตั๋วใบใหม่ จึงร้องเรียนผ่านมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินเพราะรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม และเสียความรู้สึก