ตื่นตูมทั้งบาง! พลเมืองดีแจ้งพบชายสะพายกระสุนปืนยาวเต็มอก ตร.รุดตรวจพบเป็นของปลอม

พลเมืองดีแจ้งพบชายแต่งกายมิดชิด สะพายสายเครื่องกระสุนปืนยาวขนาดใหญ่พันรอบตัวนั่งอยู่ริมทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจรุดเข้าตรวจสอบทันที ก่อนพบเป็นเรื่องโอละพ่อ ชายดังกล่าวเผยเป็นของปลอมเท่านั้น
วันนี้ (19 พ.ค.) เพจ “สน.ตลิ่งชัน-Talingchan Police Station“ ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความรายงานเหตุการณ์ หลังได้รับแจ้งเหตุจากพลเมืองดีว่า พบชายรายหนึ่งแต่งกายมิดชิด นั่งอยู่ริมทางพร้อมสะพายสายเครื่องกระสุนปืนยาวขนาดใหญ่พันรอบตัวอย่างน่าหวาดเสียว แต่เครื่องกระสุนทั้งหมดเป็นเพียงของปลอมเท่านั้น
โดยทางเพจระบุข้อความว่า “รับแจ้งจากพลเมืองดี "พบเห็นชายสะพายเครื่องกระสุนปืน"
เจ้าหน้าที่สายตรวจ สน.ตลิ่งชัน เข้าตรวจสอบแล้ว
ผลจากการตรวจสอบชายคนดังกล่าว แจ้งว่า
"เป็นเพียงของจำลอง ของเลียนแบบ เท่านั้น"
ไม่ใช่เครื่องกระสุนปืนจริงแต่อย่างใด ที่ตนนำมาสะพานไว้ เป็นเพียงความชื่นชอบส่วนตัวเท่านั้น..“