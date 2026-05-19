“กรณ์” จี้รัฐแก้ปัญหาน้ำมันแพง อัดยับปล่อยโรงกลั่นฟันกำไรพุ่งกว่า 900% เมินรื้อภาษี-หันพึ่งเงินกู้

"กรณ์" ออกโรงจี้รัฐบาลแก้ปัญหาน้ำมันแพง ซัดปล่อยกลุ่มโรงกลั่นฟันกำไรพุ่งทะลุ 900% สวนทางประชาชนแบกภาระอ่วม จี้ถามหาความจริงใจหลังรัฐเมินลดภาษีสรรพสามิต-เมินเก็บภาษีลาภลอย แถมส่อล้มเหลวหั่นงบ เลือกใช้วิธีกู้เงินมาแก้ปัญหาแทน
วันนี้ (19 พ.ค.) นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ฝ่ายเศรษฐกิจ และประธานคณะกรรมการนโยบายพรรค โพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์การจัดการปัญหาราคาน้ำมันของรัฐบาล โดยชี้ให้เห็นความขัดแย้งที่ชัดเจนระหว่างภาระค่าครองชีพของประชาชน กับกำไรมหาศาลของกลุ่มธุรกิจโรงกลั่น โดยนายกรณ์ได้ระบุว่า
รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษัทโรงกลั่นน้ำมันเติบโตอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อาทิ Thai Oil กำไรพุ่ง 456%, IRPC เพิ่มขึ้น 754% และ SPRC ทะยานถึง 930% สวนทางกับราคาน้ำมันหน้าปั๊มที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นทุกชนิด ขณะที่มาตรการลดราคาน้ำมัน 3 บาทของรัฐบาลก็ถึงกำหนดสิ้นสุดลงในวันนี้พอดี
ประเด็นหลักที่นายกรณ์ตั้งคำถามถึงการทำงานและความจริงใจของรัฐบาล มีดังนี้
• เมินมาตรการภาษี รัฐบาลยังคงจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเต็มอัตราที่ 7 บาทต่อลิตรโดยไม่มีการปรับลด และไม่มีท่าทีพิจารณาจัดเก็บ "ภาษีลาภลอย" (Windfall Tax) จากกลุ่มธุรกิจที่ฟันกำไรจากวิกฤตพลังงาน
• แก้ปัญหาด้วยการสร้างหนี้ รัฐบาลอ้างว่าเห็นใจความเดือดร้อนของประชาชน แต่กลับเลือกออก พ.ร.ก. กู้เงิน เพื่อนำมาใช้แจกจ่ายและอุดหนุนโครงการส่งเสริมพลังงานสะอาด ซึ่งตามหลักการแล้วควรดึงมาจากงบประมาณปกติ
• ล้มเหลวในการตัดลดงบประมาณ นโยบายหั่นงบรายจ่ายประจำปีในส่วนที่ไม่จำเป็นเพื่อโอนมาแก้วิกฤต ซึ่งเดิมทีรัฐบาลเคยรับปากไว้ที่ 1 แสนล้านบาท ก่อนจะหดเหลือ 2 หมื่นล้านบาท ล่าสุดประเด็นนี้กลับถูกปล่อยเงียบหายไป
นายกรณ์ได้สรุปทิ้งท้ายถึงแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณที่บิดเบี้ยวของรัฐบาลไว้อย่างดุเดือดว่า
"รัฐบาลออกมาแสดงความเห็นใจประชาชนว่าเดือดร้อนเพราะค่าครองชีพแพง แล้วบอกว่าจะแก้ด้วยการออก พ.ร.ก. กู้เงิน?!”