เที่ยวไทยราคาถูกไม่มีจริง? อินฟลูฯ อึ้ง! วินสมุยเรียก 300 บาท อ้าง “นี่ลดให้แล้ว ปกติ 500”

กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ เมื่อเพจท่องเที่ยวชื่อดังแชร์ประสบการณ์เยือนเกาะสมุยวันแรก เจอค่าวินมอเตอร์ไซค์สุดโหด 300 บาท จากท่าเรือหน้าทอนไปเฉวง ซ้ำคนขับยังบอกนี่คือราคา "คนไทย" ลดให้จาก 500 บาท ทำเอาเจ้าตัวตั้งคำถาม นี่คือราคาปกติหรือไม่?
เมื่อวันที่ 18 พ.ค. เพจท่องเที่ยวชื่อดัง "Backpaeger แบกเป้เกอร์" ที่มีผู้ติดตามกว่า 5 แสนคน โพสต์แชร์ประสบการณ์เที่ยวเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ที่ทำเอาต้องสลัดภาพจำคำว่า "เที่ยวไทยราคาถูก" ทิ้งไปทันที ทางเพจเล่าว่า วันแรกที่เดินทางถึงสมุย ถูกวินมอเตอร์ไซค์เรียกค่าโดยสารจากท่าเรือหน้าทอนไปยังหาดเฉวงสูงถึง 300 บาท พร้อมระบุคำพูดของคนขับที่อ้างว่า "นี่ถูกสุดแล้วนะ คนอื่นเค้า 500 นะ ลดให้เพราะเห็นว่าเป็นคนไทยด้วยกัน"
เจ้าของโพสต์ได้ตั้งคำถามกับชาวเน็ตว่า เรต 300 บาทสำหรับเส้นทางนี้ถือเป็นราคาปกติของพื้นที่หรือไม่ พร้อมระบุข้อมูลเพิ่มเติมว่าในเส้นทางเดียวกันยังมีทางเลือกอื่นที่ถูกกว่า เช่น รถตู้ในราคา 100 บาท และรถสองแถว
กรณีนี้กลับมาตอกย้ำปัญหาเรื้อรังเรื่องค่าโดยสารสาธารณะในเมืองท่องเที่ยวหลัก ซึ่งมักถูกตั้งคำถามจากนักท่องเที่ยวชาวไทยมาตลอดว่า ราคาพุ่งสูงเกินจริงจนทำให้หลายคนมองว่า การหนีไปเที่ยวต่างประเทศอาจคุ้มค่ากว่าการเที่ยวในไทย