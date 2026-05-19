ผู้เชี่ยวชาญชี้จุดบอดแยกอโศก-เพชรบุรี ต้นเหตุรถเมล์คร่อมราง พร้อมแนะ 2 ทางออกแก้รถติด

"อะไรก็พูดง่ายถ้าเราไม่ได้อยู่ตรงนั้น" ชวนฟังอีกมุมจาก "หมอภัทร" อินฟลูเอนเซอร์สายรถเมล์ กับคำถามที่สังคมสงสัย "ทำไมรถเมล์ถึงต้องไปจอดคร่อมทางรถไฟ?" งานนี้มีการกางภาพสตรีทวิววิเคราะห์จุดบอดการจราจรแยกอโศก-เพชรบุรี ที่อาจเป็น "ไฟลท์บังคับ" ให้ผู้ขับขี่ต้องยอมแหย่รถเข้าไปเสี่ยงบนราง พร้อมข้อเสนอแนะทางออกเพื่อแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟที่ไม่ได้มีแค่อโศกที่เดียว
เมื่อวันที่ 17 พ.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “van warit” หรือ หมอภัทร อินฟลูเอนเซอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางที่มีความสามารถพิเศษคือ "จำเส้นทางรถเมล์ในกรุงเทพฯ ได้ทุกสาย" ได้ออกมาโพสต์ข้อความ นำเสนออีกมุมมองต่ออุบัติเหตุรถเมล์จอดคร่อมรางรถไฟบริเวณแยกอโศก-เพชรบุรี
โดยชี้ให้เห็นถึงสภาพการจราจรที่ติดขัดอย่างหนักและระบบระบายรถที่บีบให้รถฝั่งทางตรงต้องขับเข้าไปจอดค้างบนรางเพื่อขยับแทรกขอทาง ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถผ่านแยกไปได้
แม้ผู้เขียนจะไม่ได้มองว่าการจอดคร่อมรางรถไฟเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ก็ต้องการสื่อสารให้สังคมเข้าใจบริบทข้อจำกัดของพื้นที่จริง พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรเบื้องต้น และขอให้ทุกคนพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านและรอการพิสูจน์หลักฐานที่ชัดเจนก่อนด่วนตัดสินใจทับถมผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“อะไรก็พูดง่ายถ้าเราไม่ได้อยู่ตรงนั้น
ทำไมรถเมล์ต้องไปจอดคร่อมทางรถไฟ เป็นคำถามที่ปรากฏขึ้นเต็ม feed ทันทีที่เกิดเหตุ ในฐานะที่เคยเป็นมนุษย์อโศกและรถติดบนถนนนี้ ‘1 ชั่วโมงเต็ม’ ของจริงมาแล้ว (ซึ่งตอนนั้นอยู่บนรถเมล์สาย 206 เหมือนกัน) อยากชวนมาดูมุมมองของคนใช้ถนนอโศก-ดินแดง ตรงเข้าแยกอโศกเพชรกันครับ ว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นั้น...
จาก Google Street View จะเห็นว่า
รถที่ออกจากถนนกำแพงเพชร 7 (เส้นสีส้ม) วิ่งตรงมาสุดได้แค่ ถนนอโศก-ดินแดง (ตรงจุดเกิดเหตุ) ซึ่งรถทุกคันจะได้สิทธิ์เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด ยิ่งช่วงที่ปริมาณรถหนาแน่น (ตามภาพ) แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่รถทางตรง (เส้นสีแดง) จะจอดคอยให้รถจากกำแพงเพชร 7 ไปจนหมดแล้วค่อยข้ามทางรถไฟ เพราะจังหวะแบบในทฤษฎีนี้ อาจไม่เกิดขึ้นจริงเลยในชั่วโมงนั้น
ผมไม่ได้บอกว่ารถเมล์จอดบนรางถูก
แค่อยากให้ทุกคนเห็นภาพครับว่าบริบทตรงจุดเกิดเหตุนี้เป็นอย่างไร เพราะในความเป็นจริง ช่วงที่การจราจรหนาแน่น ถ้าไม่ขับเข้าไปแหย่ขอทาง รถฝั่งทางตรงก็ไม่ได้ไป และเมื่อมาเจอไฟแดงนานพลัสไปอีก เราจะแก้ปัญหานี้ยังไง เพราะไม่ได้มีแค่อโศกที่ต้องเจอสิ่งนี้ ยังมีจุดตัดทางรถไฟอย่าง แยกพญาไท, คลองตัน (รามคำแหง) หรือ ราชปรารภ ที่ประสบปัญหาคล้ายกัน
กรณีกำแพงเพชร 7 - อโศก-ดินแดง
เส้นสีเขียว คือสิ่งที่พอจะนึกออกไว ๆ
1 ) มีไฟแดงเป็นของกำแพงเพชร 7
ไม่รู้จะช่วยได้มากแค่ไหน แต่การมีไฟแดง น่าจะควบคุมปริมาณรถที่ออกจากกำแพงเพชร 7 เข้าอโศก-ดินแดงได้ และทำให้คนเดินเท้าจากแยกพระราม 9 ผ่านจุดนี้เข้าอโศกฯ ได้ง่ายขึ้น
2 ) เปิดแยกเพชรอุทัยตลอดเวลา
สมมตบังคับให้รถจากกำแพงเพชร 7 ไม่สามารถเลี้ยวขวาแยกอโศกเพชร เพราะตัดกระแสรถที่มาจากพระราม 9 เสนอให้เปิดสามแยกเพชรอุทัย เพื่อให้รถกำแพงเพชร 7 เลี้ยวขวาเข้าเพชรบุรี ขึ้นสะพานข้ามอโศกเพชรแทนได้
อะไรก็พูดง่ายถ้าเราไม่ได้อยู่ตรงนั้น
ผมเองก็เช่นกัน เพราะยังไม่มีตัวเลขปริมาณรถมายันแนวคิดไว ๆ นั่น เราชาวเน็ตก็ยังไม่มีใครรู้ว่ารถเมล์จอดค้างบนรางรถไฟนานแค่ไหน ปริมาณรถกำแพงเพชร 7 เยอะไหม ได้ยินเสียงหวูดหรือไม่ ทุกอย่างยังคงรอพิสูจน์หลักฐาน แต่ระหว่างนี้ผมแค่อยากให้ทุกคนได้รับข้อมูลรอบด้านประกอบการตัดสินใจ (ที่แน่ ๆ รถที่ 206 ใช้ ไม่มีที่นั่งมาบังประตูฉุกเฉินนะครับ)
17 ปีก่อน คุณน้าเคยเล่าให้ฟังว่าตอนแกท้อง แกนั่งอยู่บนรถเมล์สาย ปอ.4 (ปัจจุบันคือสาย 504) รถติดคร่อมอยู่บนรางรถไฟแถวประตูน้ำ จังหวะรถไฟวิ่งมาแต่แกหนีไม่ไหว อีกอย่างคือแกรู้ว่าถ้าไม้กั้นยังไม่ลง ปกติรถไฟในไทยจะหยุด สุดท้ายวันนั้นแกรอด แต่ความรู้ที่แกรู้ คงใช้ไม่ได้แล้วกับเหตุการณ์ในวันนี้ ขอแสดงความเสียใจกับทุกความเสียหายด้วยครับ”