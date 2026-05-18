กสทช.ขอสื่อระมัดระวังเสนอข่าวความรุนแรงในครอบครัว ไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัว งดเปิดเผยชื่อ-ภาพ ซ้ำเติมผู้ตกเป็นข่าว

สำนักงาน กสทช. ทำหนังสือถึงองค์กรวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กำชับการเสนอข่าวความรุนแรงในครอบครัว ต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความเป็นส่วนตัวของผู้ตกเป็นข่าว ไม่ซ้ำเติมความทุกข์และสร้างตราบาปทางสังคม งดเปิดเผยอัตลักษณ์ของผู้ตกเป็นข่าว
วันที่ 18 พ.ค.2569 นายฉันทพัทธ์ ขำโคกกรวด นักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการแทนรองเลขาธิการ ปฏิบัติการแทนเลขาธิการ กสทช.ได้ลงนามในหนังสือเรื่อง การนำเสนอเนื้อหาบนพื้นฐานการคุ้มครองสวัสดิภาพ ความปลอดภัย และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ของผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว เรียน องค์กรวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มีใจความโดยละเอียดดังนี้
ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 มีเจตนารมณ์สำคัญในการคุ้มครองสวัสดิภาพ ความปลอดภัย และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงการป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวได้รับผลกระทบหรือความเสียหายเพิ่มเติมอันเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลหรือการกระทำใดที่อาจซ้ำเติมผู้ได้รับผลกระทบ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จึงขอให้ท่านในฐานะองค์กรกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน พิจารณาดำเนินการติดตามตรวจสอบและกำชับแนวทางการนำเสนอข่าวให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ สอดคล้องกับหลักจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อสารมวลชน และเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 โดยคำนึงถึงหลักการสำคัญ ดังนี้
1. การรายงานข่าวหรือการนำเสนอเนื้อหาต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เกี่ยวข้อง อันเป็นไปตามกฎหมายและหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
2. ต้องเคารพสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นส่วนตัว และสิทธิส่วนบุคคลของผู้ตกเป็นข่าวและผู้เกี่ยวข้อง โดยหลีกเลี่ยงการนำเสนอเนื้อหาที่ซ้ำเติมความทุกข์ สร้างตราบาปทางสังคม หรือกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้เสียหายและครอบครัว
3. ต้องไม่เปิดเผยอัตลักษณ์ของผู้ตกเป็นข่าว สมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิดที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่สามารถบ่งชี้หรือระบุตัวบุคคลได้ ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ภาพ ใบหน้า เสียง ที่อยู่ สถานศึกษา สถานที่ทำงาน หรือข้อมูลอื่นใด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์ของบุคคลดังกล่าว รวมถึงต้องไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการนำเสนอข่าวหรือเนื้อหา
4. การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต้องกระทำเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยเป็นไปตามหลักจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ และต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษต่อข้อมูลอ่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ความสัมพันธ์ในครอบครัว หรือสภาพจิตใจของผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่ท่านมีความเกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมของสื่อและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป.