“Power Ballad: เพราะเพลงนี้ เพลงของคุณ” เผยตัวอย่างแรกอย่างเป็นทางการ

ถ้าพูดถึงหนังดนตรีร่วมสมัย ชื่อของ “John Carney” คือหนึ่งในผู้กำกับที่หลายคนเชื่อมั่นเสมอ จาก Once, Begin Again และ Sing Street สู่ผลงานล่าสุดที่อัดแน่นไปด้วยเสน่ห์ของดนตรี ความสัมพันธ์ และความรู้สึกที่เข้าถึงหัวใจผู้ชม ครั้งนี้เขากลับมาอีกครั้งกับ “Power Ballad: เพราะเพลงนี้ เพลงของคุณ” ภาพยนตร์ที่ยังคงมีบทเพลงเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องราว และชวนให้ผู้ชมค่อยๆ ค้นพบความหมายบางอย่างไปพร้อมกัน ผ่านประสบการณ์ครั้งใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเสียงดนตรี โดยล่าสุด “ฉายแสง แอด.เวนเจอร์” ได้เผยตัวอย่างแรกอย่างเป็นทางการออกมาให้ได้ชมกันแล้ว
เพราะบางครั้งเพลงหนึ่งเพลงอาจไม่ได้มอบเพียงความไพเราะ หากยังทิ้งคำถามบางอย่างไว้เบื้องหลัง ภายใต้ท่วงทำนองของเสียงดนตรี เรื่องราวครั้งนี้ไม่ได้พาผู้ชมไปสัมผัสเพียงความงดงามของบทเพลง หากยังค่อยๆ เปิดเผยอีกด้านของความรู้สึกที่เรียบง่าย แต่ซ่อนบางสิ่งที่เต็มไปด้วยความหมาย บนเวทีที่ทุกเสียงเพลง…อาจมีบางอย่างซ่อนอยู่ เมื่อ Paul Rudd นักร้องงานแต่งธรรมดา ๆ ได้มาเจอกับ Nick Jonas อดีตบอยแบนด์ชื่อดัง จากการแต่งเพลงร่วมกันในคืนเดียว สู่เพลงฮิตที่เปลี่ยนชีวิต…ของ “แค่คนเดียว”
เมื่อไม่นานมานี้ John Carney, Paul Rudd และ Nick Jonas ได้ร่วมเปิดตัว “Power Ballad” รอบ World Premiere ในงาน Dublin International Film Festival ก่อนที่ภาพยนตร์จะเดินหน้าสู่สายตาผู้ชมในวงกว้างยิ่งขึ้นผ่านการเข้าฉายในงาน SXSW เทศกาลด้านภาพยนตร์ ดนตรี และวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่จัดขึ้น ณ เมือง Austin, Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา ตอกย้ำให้ “Power Ballad” เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ดนตรีที่น่าจับตาในปีนี้
รับชมตัวอย่างแรก https://youtu.be/zXJlpKGrQOc “Power Ballad: เพราะเพลงนี้ เพลงของคุณ” ก่อนจะได้พบกับเพลงที่แต่งจะเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล แต่เพลงนี้เป็นของใครกัน…? 11 มิถุนายนนี้ ในโรงภาพยนตร์
