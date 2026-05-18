เพจดังเตือนตระกูลสิงห์ ถ้าไม่อยากพินาศหยุด “Dark PR” ยัดบทเนรคุณใส่ “ทราย สก็อต” ชี้ การขอโทษอย่างจริงใจ คือทางออกเดียว

เพจดังถอดบทเรียนวิกฤตศรัทธาตระกูลสิงห์ หลังเคส "ทราย สก็อต" กลายเป็นประเด็นสะเทือนใจระดับโลก ฟาดแรงถึงแคมเปญ CSR ระดับประเทศ "คนหัวใจสิงห์" จะไร้ความหมายทันที หากแบรนด์ไม่เอาหัวใจมาใส่ใจเรื่องในครอบครัว แนะส่ง "คุณเต้" เคลียร์ใจ สั่งพักงานพี่ชาย ลุยฟ้องพี่เลี้ยงใจร้าย และคืนสิทธิ์อันชอบธรรมให้เหยื่อความรุนแรง
จากกรณี ที่สังคมให้ความสนใจอย่างมาก สำหรับกรณีของ “ทราย สก๊อต“ นักอนุรักษ์คนดังที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวสุดสะเทือนใจ โดยอ้างว่าถูกพี่เลี้ยงและพี่ชายแท้ๆ ล่วงละเมิดทางเพศในวัยเด็ก รวมทั้งถูกแม่ฟ้องร้องเรียกทรัพย์สินที่คุณตาตั้งใจยกให้ทรายคืน โดยทรายร่ำไห้ พร้อมเผยว่าฟางเส้นสุดท้ายคือการฟ้องร้องเรียกที่ดินคืน กล่าวหาตนเป็นลูกเนรคุณ
ล่าสุด วันนี้ (18 พ.ค.) เพจ“งานprอ่ะเนอะ” ได้ออกมาคำแนะนำผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ Crisis (วิกฤตภาพลักษณ์) โดยเตือนถึงตระกูลใหญ่และองค์กรระดับประเทศว่า อย่าเลือกใช้ทางออกที่ผิด และอย่าเพิกเฉยต่อการละเมิดสิทธิและความรุนแรง
โดยระบุข้อความว่า “จากตามเรื่องคุณทรายตั้งแต่แรก จนมาฟังในโหนกระแสวันนี้ .....นี่ว่าคนที่จะติดต่อเคลียร์กับน้องได้ดีที่สุดคือ คุณเต้ ... แต่ต้องไปแบบจริงใจที่สุดนะคะ
และจากมุมมองของ PR ตัวเล็กๆ ที่เคยแก้ Crisis มาบ้าง ... ถ้าสิงห์ไม่อยากพินาศ ทีม PR กรุณา อย่าติดต่อสื่อ อินฟลูฯ เพื่อบล็อกข่าว อย่าเล่น Dark PR ใส่ทราย ทั้งในมุม อกตัญญู มาพูดอะไรตอนนี้ อยากได้สมบัติจนทำลายชื่อเสียงวงศ์ตระกูล ฯลฯ พวก Seeding พวกนี้ อย่าได้มี ... หรือแม้กระทั่งวันนี้ กสทช. มีแถลงการณ์ออกมาก่อนรายการโหนกระแส คนก็เซนส์ได้ว่ามันมีอะไรแปลกๆ
DOMESTIC VIOLENCE รวมถึง CHILD ABUSE ณ วันนี้ เป็นสิ่งที่ในสังคมอารยชนที่ไหนบนโลกใบนี้ก็รับไม่ได้ค่ะ และยิ่งโดนเพิกเฉยใส่ โดนเบลมเหยื่อ และโดนทำให้เป็นผู้ร้ายภายใต้หน้ากากของความกตัญญู ... โบยตีเหยื่อซ้ำแบบนี้ ไม่มีใครรับได้ทั้งนั้น
และเรื่องมันไปไกลระดับโลกแล้ว การขอโทษอย่างจริงใจที่สุด คือ ทางออกที่ดีที่สุดจริงๆ ค่ะ
สิ่งที่บ้านสิงห์ควรทำคือ
แถลงขอโทษ 'ทราย สก็อต' อย่างจริงใจในฐานะที่น้องคือเหยื่อ .... พิจารณาถึงความเป็นจริง ถูก ผิด วางอีโก้ทุกอย่างลง
พักงาน เอาพี่ชายออกจากทุกตำแหน่ง เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หรือการเคลียร์ใจกับทราย
ระงับการฟ้องร้องและถอนการฟ้องร้องทุกอย่างของแม่ทราย ... คืนบ้านและส่วนที่เป็นของทรายที่หัวหิน ที่คุณตาตั้งใจให้ ให้น้องไปเถอะค่ะ
แจ้งความดำเนินคดีกับอีมีนา พี่เลี้ยง ให้เป็นรูปธรรมเสียทีค่ะ อีเลวนี่แค่แม่บ้าน แถมทำร้ายลูกหลานคุณด้วย ทำไมยังเลี้ยงไว้และปล่อยลอยหน้าลอยตาขนาดนั้น
.... และอย่าประกาศตัดขาดทราย เพราะทรายไม่ใช่คนทำให้คนเกลียดตระกูล 'สิงห์' แต่เขาคือคนที่จะทำให้คนรักตระกูลนี้เพิ่มขึ้นมากกว่า
.... เพราะสิ่งที่เขาทำให้กับธรรมชาติ มัน 'จริง'มันไม่ได้ปลอมเป็น Pattern ครอบครัวสมบูรณ์แบบที่พวกคุณพยามสร้าง พยามทำ ครอบครัวคนรวย สะใภ้สวยดารา งานแต่งใหญ่โต ... ภาพลักษณ์อะไรที่ปลอมแบบนี้ ไม่นาน มันก็พัง
เพราะ CORE VALUE ที่สิงห์พยามนำเสนอต่อสังคม ผ่าน CSR ไม่ว่าจะ 'สิงห์อาสา' 'คนหัวใจสิงห์' มันจะไม่มีความหมายเลย หากคุณไม่เอา 'หัวใจ' มา 'ใส่ใจ' เรื่องของทราย
"ไม่เคยมีใครคนใดที่แพ้ไม่เป็น
แต่สิ่งเดียวที่ยากเย็นคือรับได้อย่างดี
จากเกิดจนตายมีเกมส์ให้สู้มากมาย
มีบางเกมส์ที่ง่ายดายแต่ที่ยากก็มี
เกิดเป็นคนด้วยกาย
หัวใจต้องเป็นดั่งสิงห์
สู้ทุกเกมส์ทุกสิ่งไม่มีได้ฟรี
จะหยัดจะยืนตะโกนให้ถึงขอบฟ้า
ว่าไม่กลัวอะไร จะสู้ด้วยใจที่มี
บวกกับเรี่ยวแรงในมือ ตั้งใจจะทำให้ดี
สู้อย่างนี้ จะแพ้ให้มันรู้ไป"
.... เพลงนี้ คนที่สะท้อนมันออกมาทุกอย่าง คือ 'ทราย' นะคะ
อยากเห็น 'หัวใจของสิงห์' ได้ยืนหยัดอยู่ข้างความถูกต้องค่ะ
.......และ อยากเห็นสักวัน อีชั้นหวังว่า น้องทรายได้กลับมาดูแลมูลนิธิ 'จำนงค์ ภิรมย์ภักดี' คุณตาผู้เป็นที่รักของเค้านะคะ
ฝากโอบกอดทรายด้วยนะคะ"