สร.รฟท.โต้เดือดกรมรางฯ ปมเหตุรถไฟชนรถเมล์อโศก ยัน พขร. มีใบอนุญาตถูกต้อง

สหภาพแรงงานรถไฟฯ ออกแถลงการณ์แจงยิบ 5 ข้อ กรณีอุบัติเหตุขบวนรถสินค้าชนรถเมล์สาย 206 ที่จุดตัดอโศก-ดินแดง ตอกกลับอธิบดีกรมการขนส่งทางรางให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน ทำสังคมเข้าใจผิดว่า พขร. ไร้ใบขับขี่ ย้ำกฎหมายมีบทเฉพาะกาลคุ้มครอง พร้อมวอนสังคมเห็นใจ เผยวิกฤตขาดแคลนคน ทำพนักงานล้า แบกงานหนักแทบไม่ได้พัก
วันนี้ (18 พ.ค.) จากกรณีอุบัติเหตุสะเทือนขวัญ ขบวนรถสินค้าที่ 2126 ชนกับรถโดยสารประจำทางสาย 206 บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศก-ดินแดง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา จนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก ล่าสุดทางสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ได้ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างดุเดือด หลังอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่ทำให้สังคมเข้าใจผิดเกี่ยวกับพนักงานขับรถไฟ
สร.รฟท. ได้สรุปข้อเท็จจริงเพื่อแก้ข่าวและชี้แจงต่อสาธารณชนใน 5 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. โต้ระยะเบรก ยันใช้แค่ 200 เมตร ไม่ใช่ 2 กิโลเมตร จากที่อธิบดีกรมการขนส่งทางรางระบุว่า รถไฟต้องใช้ระยะห้ามล้อ (เบรก) ก่อนถึงจุดหยุดรถถึง 2 กิโลเมตรนั้น สร.รฟท. ชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง เนื่องจากในวันเกิดเหตุ ขบวนรถมีความเร็วไม่เกินพิกัดที่ 40 กม./ชม. และมีหน่วยลากจูงตามมาตรฐาน ซึ่งระยะทางในการหยุดขบวนรถตามปกติจะใช้เพียงประมาณ 200 เมตรเท่านั้น ไม่ใช่ 2 กิโลเมตรอย่างที่ให้ข่าว
2. พขร. มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ใช่ "คนขับเถื่อน" พนักงานขับรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ทุกคน ผ่านกระบวนการคัดกรอง ฝึกอบรม และทดสอบตามมาตรฐานข้อบังคับ รฟท. ซึ่งออกตาม พ.ร.บ.การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 มีกฎหมายรองรับสถานะการทำงานอย่างถูกต้องมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อนมีกรมการขนส่งทางราง
3. กฎหมายใหม่มี "บทเฉพาะกาล" คุ้มครอง ไม่เกิดภาวะสูญญากาศ แม้ พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. 2568 จะมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 แต่ใน มาตรา 156 (บทเฉพาะกาล) ได้บัญญัติคุ้มครองสิทธิของพนักงานขับรถไฟเดิมไว้อย่างชัดเจน ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้พลางก่อนในระหว่างเปลี่ยนผ่านสู่ระบบใบอนุญาตใหม่ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเดินรถสาธารณะ
4. เผย ขร. ออกใบอนุญาตล่าช้าเอง ย้ำหากให้หยุดงาน รถไฟวิกฤตแน่ ปัจจุบัน รฟท. ได้ยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่ตามกฎหมายไปแล้วทั้งหมด 951 ราย แต่กรมการขนส่งทางรางเพิ่งออกใบอนุญาตให้ได้เพียง 208 รายเท่านั้น ส่วนอีก 743 ราย (รวมถึง พขร. ในขบวนที่เกิดเหตุ) อยู่ระหว่างกระบวนการเปลี่ยนผ่านตามกรอบเวลา สร.รฟท. ระบุว่า
"หากเป็นไปตามความเห็นของอธิบดีกรมรางฯ ที่จะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ รถไฟไทยจะต้องหยุดวิ่งถึง 743 ขบวนทันที ยืนยันว่าพนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่ผู้ขับรถไฟที่ไม่มีใบอนุญาต"
5. วอนสังคมเห็นใจ แฉวิกฤต "ขาดแคลนกำลังพล" ทำพนักงานล้าเรื้อรัง สร.รฟท. เปิดเผยตัวเลขอันน่าตกใจว่า ตามโครงสร้างแล้ว พขร. ต้องมีอัตรากำลัง 1,258 คน แต่ปัจจุบันมีจริงเพียง 951 คน (ขาดแคลนกว่า 300 อัตรา) ทำให้พนักงานต้องทำงานหนักตลอดเวลา แทบไม่มีวันหยุดประจำสัปดาห์ ส่งผลให้เกิดความเหนื่อยล้าสะสม ซึ่งทางสหภาพฯ ได้เรียกร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาโดยตลอด เพื่อขอเพิ่มอัตรากำลังและปรับปรุงด้านความปลอดภัยให้เพียงพอ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างสูงสุด
ทางสหภาพแรงงานฯ ย้ำในตอนท้ายว่า ขณะนี้สาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการอย่างละเอียด จึงขอความเห็นใจจากสังคมและขอให้บริโภคข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้าน