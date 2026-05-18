กกล.บูรพานำชาวบ้านหนองจานกลับเข้าที่ดินทำกินในรอบ 40 ปี หลังทวงคืนจากกัมพูชา ยังพบระเบิดตกค้างต้องประสานเก็บกู้

กกล.บูรพา ทวงคืนผืนแผ่นดินไทย นำพี่น้องชาวบ้านหนองจาน คืนถิ่นทำกิน ในรอบ 40 ปี หลังสถาปนาอธิปไตยเหนือพื้นที่รุกล้ำชายแดนได้เบ็ดเสร็จ แต่ยังพบนะเบิดตกค้าง ประสาน TMAC สแกนพื้นที่และเก็บกู้
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 กองกำลังบูรพา โดยหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ ได้จัดกำลังพลลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนบ้านหนองจาน ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ที่กำลังเร่งนำเครื่องจักรเข้าปรับสภาพดินและไถพื้นที่ทำกินของตนเองเพื่อเตรียมพร้อมรับฤดูกาลเพาะปลูก
ผืนดินแห่งนี้คือหนึ่งในประวัติศาสตร์สำคัญที่เพิ่งได้รับความช่วยเหลือจากกองทัพไทยในการทวงคืนอธิปไตยกลับมาเป็นของคนไทยได้สำเร็จหลังจากถูกฝ่ายกัมพูชารุกล้ำและยึดครองพื้นที่ทับซ้อนยาวนานกว่า 40 ปี ทำให้ชาวบ้านตื่นตัวและหลั่งไหลกลับเข้าพื้นที่มรดกตกทอดเพื่อพลิกฟื้นเป็นพื้นที่ทางการเกษตรอีกครั้ง
ล่าสุดนี้มีพี่น้องประชาชนเริ่มนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการปรับพื้นที่แล้วจำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นางคำผิน โอปั่น เนื้อที่ 30 ไร่, นายสง่า ศรีเพีย เนื้อที่ 45 ไร่, นางสมพร จันทะศร เนื้อที่ 23 ไร่ และ นายบุญเหลือ พรมมานุรักษ์ เนื้อที่ 48 ไร่ รวม 146 ไร่ ซึ่งนอกจากกลุ่มนี้แล้ว ปัจจุบันก็ยังมีชาวบ้านที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ที่ดินดั้งเดิมทยอยเดินทางเข้ามาในพื้นที่เพื่อเตรียมทำประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
ในระหว่างที่ชาวบ้านกำลังขับรถไถเพื่อปรับหน้าดินอยู่นั้น ได้มีการตรวจพบวัตถุระเบิดตกค้างจากการสู้รบอยู่ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ทหารชุดคุ้มกันจึงได้สั่งระงับการทำงานในจุดดังกล่าวทันที พร้อมทั้งกันพื้นที่อันตรายเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
จากนั้น หน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศได้ประสานงานไปยังหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 1 (นปท.1) ให้จัดชุดเชี่ยวชาญพิเศษเข้าทำการตรวจสอบสแกนพื้นที่โดยรอบ และเก็บกู้วัตถุระเบิดตกค้างดังกล่าวไปทำลายตามขั้นตอนทางทหาร เพื่อเคลียร์พื้นที่ให้ปลอดภัย 100% ก่อนจะอนุญาตให้พี่น้องเกษตรกรเข้าทำประโยชน์และเพาะปลูกบนผืนแผ่นดินไทยได้อย่างอุ่นใจต่อไป