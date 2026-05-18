พ.ข.ร. แจงชัดดราม่า "คนขับรถไฟเถื่อน" ยันทำหน้าที่ถูกกฎหมาย ชี้เป็นแค่ช่วงเปลี่ยนผ่าน พ.ร.บ.ใหม่

สยบดราม่า 'คนขับรถไฟเถื่อน' ! พ.ข.ร. ตัวจริงออกโรงแจง แค่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านกฎหมายใหม่ของกรมรางฯ ที่เพิ่งบังคับใช้ ยืนยันทุกคนมีสถานะเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจและมีสิทธิ์ขับรถไฟถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ วอนสื่ออย่าเล่นคำตีความผิดจนประชาชนสับสน
วันนี้ (18 พ.ค.) จากกรณีที่มีกระแสข่าววิพากษ์วิจารณ์ประเด็น "คนขับรถไฟไม่มีใบอนุญาตขับขี่" จนนำไปสู่ความเข้าใจผิดว่าเป็นคนขับเถื่อน ล่าสุด ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "สุรเสียง พลับพลาสวรรค์" พนักงานขับรถจักร สังกัดการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และอินฟลูเอนเซอร์ด้านรถไฟไทย ได้โพสต์ข้อความชี้แจงข้อเท็จจริง โดยระบุว่าข่าวดังกล่าวเกิดจากการตีความที่คลาดเคลื่อนของสื่อมวลชน
ข้อเท็จจริงคือ พนักงานขับรถไฟ (พ.ข.ร.) ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ พ.ร.บ.การรถไฟแห่งประเทศไทย มาโดยตลอดในฐานะพนักงานรัฐวิสาหกิจ ประเด็นที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการอยู่ใน ช่วงเปลี่ยนผ่าน 120 วัน หลัง พ.ร.บ.กรมการขนส่งทางราง เพิ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2569 เพื่อจัดทำมาตรฐานใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ระบบรางใหม่ให้เหมือนกันทั้งประเทศ (รวมถึงระบบรถไฟฟ้า BTS และ MRT)
ในระหว่างที่หน่วยงานกำลังทยอยตรวจสอบและออกใบอนุญาตใหม่ให้จนครบ พนักงานขับรถไฟทุกคนยังคงมีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่การลักลอบขับรถเถื่อนตามที่ปรากฏเป็นข่าว
รายละเอียดข้อความจากโพสต์ต้นทางระบุไว้ดังนี้
"มาดูกันให้ชัดๆ ครับ... หลังจากมีคนพูดถึงใบขับขี่รถไฟ แล้วบอกว่าคนขับ 'ไม่มีใบอนุญาตขับขี่' คนขับเถื่อน เรื่องมีอยู่ว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งเปิดเดินรถไฟไปมาบนทางตัวเองตั้งแต่ปี 2439 ภายใต้ชื่อกรมรถไฟหลวง เกือบ 130 ปีมานี้ ไม่มีพนักงานขับรถไฟคนใดที่มีใบขับขี่รถไฟ มันไม่เคยมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว
เพราะอะไร...? ก็เพราะว่ากิจการการเดินรถไฟนั้น อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.การจัดวางทางรถไฟแลทางหลวง พ.ศ. 2464 และต่อเนื่องด้วย พ.ร.บ.การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 พนักงานรถไฟทุกคนอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.นี้ทั้งหมดในฐานะพนักงานรัฐวิสาหกิจ แต่เฉพาะตำแหน่งที่การรถไฟกำหนดหน้าที่และมอบหมายให้เป็นผู้ควบคุมรถจักรนั้น คือตำแหน่ง 'พนักงานรถจักร' ซึ่งมีตั้งแต่ระดับ 4-8 (ระดับ 4-5 คือผู้ช่วยคนขับรถไฟ, ระดับ 6-8 คือคนขับรถไฟตัวจริง หรือ พ.ข.ร.) มีอำนาจจัดการควบคุมขบวนรถไฟตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา หลักฐานคือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ระบุตำแหน่งหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน
พนักงานขับรถไฟ ไม่ใช่เจ้าของรถไฟ ไม่สามารถขับขบวนไหนไปมาเองโดยปราศจากคำสั่งของการรถไฟได้! ดังนั้นการขับเคลื่อนขบวนรถไฟตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน พนักงานขับรถไฟจึงมีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่โดยตำแหน่ง ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาล จึงมีสถานภาพเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยเช่นกัน
ในระยะ 10 กว่าปีที่ผ่านมา มีโครงการระบบรางมากขึ้น ทั้งรถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน แอร์พอร์ตลิงก์ รัฐบาลจึงมีแนวคิดกำหนดมาตรฐานขึ้นมาใหม่ใช้กับหน่วยงานในระบบรางทั้งหมด จึงได้ก่อตั้ง 'กรมการขนส่งทางราง (ขร.)' ขึ้นมากำกับดูแลอีกชั้นหนึ่ง และตรงจุดนี้เองที่เกิดแนวคิดเรื่องการให้พนักงานขับรถไฟ ทั้ง รฟท., BTS, MRT, APL ได้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยการออกใบอนุญาตขับรถขนส่งทางรางให้กับคนที่ทำอาชีพเหล่านี้ทั้งหมด
ความจริงคือ พ.ร.บ.กรมรางฯ เพิ่งจะมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา การออกใบอนุญาตไม่ได้ตัดสิทธิ์พนักงานขับรถไฟที่ทำหน้าที่เดิมอยู่แล้ว แต่ยังคงให้ทำหน้าที่ต่อไปได้ในระหว่างที่กรมรางฯ ทยอยตรวจสอบและออกใบอนุญาตจนกว่าจะครบทุกคนในกำหนด 120 วัน
ดังนั้น ข่าวที่ว่าพนักงานขับรถไฟไม่มีใบขับขี่ มันไม่เหมือนกับคนขับรถยนต์ไม่มี หรือไม่สอบใบขับขี่ ความจริงคือเป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านโอนถ่ายอำนาจเท่านั้น และต้องขอยืนยันว่าไม่มีคนขับรถไฟเถื่อนในระบบรางอย่างแน่นอน กระแสข่าวเกิดจากการตีความคำว่า 'ยังไม่ได้รับใบอนุญาต' โยงไปถึง 'ไม่มีสิทธิ์ขับ' และกลายเป็น 'คนขับเถื่อน' เพื่อให้ได้มาซึ่งกระแสข่าว
ทีนี้รู้แล้วนะครับ ว่าพนักงานขับรถไฟยังไม่ได้รับการตรวจสอบเอกสารเพื่อออกใบอนุญาตขับรถขนส่งทางราง แต่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ พ.ร.บ.การรถไฟแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งพนักงานรถจักร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ... ชัดเจน แจ่มแจ้ง จบข่าว"