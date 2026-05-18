คนขับรถเมล์สาย 24 โพสต์สัญญา "จะไม่จอดคร่อมรางรถไฟ ใครขวางจะดันให้หมด" หลังเหตุสลดมักกะสัน

พนักงานขับรถโดยสารสาย 24 โพสต์แสดงจุดยืนดุดัน "จะไม่ยอมจอดคร่อมทางรถไฟเด็ดขาด หากมีรถขวางพร้อมชนยับ" หลังเกิดโศกนาฏกรรมรถไฟชนรถเมล์ใต้สถานีแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสัน คร่า 8 ชีวิต ชาวเน็ตแห่เมนต์เตือนใจ ผู้โดยสารฝากชีวิตไว้ เจ้าตัวน้อมรับคำติชม ย้ำเข้าใจหน้าที่ดี
จากกรณีเกิดเหตุสลดกลางกรุง หลังรถไฟชนรถประจำทาง รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ใต้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์มักกะสัน ทำให้เกิดไฟลุกไหม้ ถ.อโศกดินแดง แยกพระราม 9 – แยกอโศกเพชร เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 8 ศพ บาดเจ็บกว่า 30 ราย เบื้องต้นพบว่ารถเมล์จอดติดสัญญาณไฟแดงในลักษณะคร่อมรางรถไฟ ระบบไม้กั้นไม่สามารถปิดลงมาได้ตามปกติ ในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ ตรวจพบการใช้สารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถไฟคนดังกล่าวนั้น
ล่าสุด วันนี้ (18 พ.ค.) มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Worawut Prathong" ซึ่งเป็นคนขับรถเมล์สาย 24 ประชานิเวศน์ 3 – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า "สวัสดีวันจันทร์ ผมขับรถเมล์จะไม่คร่อมทางรถไฟเด็ดขาด ใครจอดขวางข้างหน้าจะดันให้หมด ยอมชนเองดีกว่าดีกว่าให้รถไฟมาชน"
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตเข้ามาคอนเมนต์เรื่องความปลอดภัยและวินัยจราจร รวมถึงย้ำเตือนกับคนขับว่าผู้โดยสารฝากชีวิตไว้กับคนขับ ซึ่งเจ้าของโพสต์ก็ได้ตอบกลับว่า “ครับผม เขาฝากชีวิตไว้กับคนขับ”