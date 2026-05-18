หมอฟันช็อก! ขูดหินปูนคนไข้ ฟันแท้หลุดติดมือทั้งแผง เตือนอย่าปล่อยทิ้งไว้

ทันตแพทย์เตือนภัยคนละเลยสุขภาพช่องปาก หลังเจอเคสช็อกคลินิก ขณะขูดหินปูนแต่ฟันแท้ของคนไข้กลับหลุดร่วงออกมาทั้งแผงจนมีสภาพคล้ายฟันปลอม ชี้สาเหตุเกิดจากคราบหินปูนสะสมเรื้อรังจนทำหน้าที่ยึดฟันไว้ด้วยกัน เตือนอย่าปล่อยทิ้งไว้จนต้องสูญเสียฟันถาวร
เมื่อวันที่ 18 พ.ย. บัญชี TikTok "saijaifundental" ของคลินิกใส่ใจฟัน โดย "หมอโมส" โพสต์คลิปวิดีโอเตือนภัยสุขภาพช่องปาก หลังเจอเคสคนไข้สุดช็อก ขณะขูดหินปูน ปรากฏว่าฟันแท้ของคนไข้หลุดร่วงออกมาทั้งแผง
ในคลิป หมอโมสโชว์ก้อนฟันที่หลุดออกมาในถาดเครื่องมือแพทย์ ซึ่งดูเผินๆ เหมือนฟันปลอมแบบถอดได้ แต่ความจริงคือฟันแท้ทั้งหมดที่ติดกันเป็นแพ
สาเหตุเกิดจากคนไข้ปล่อยให้มีหินปูนสะสมเป็นเวลานานจนหนาตัวและทำหน้าที่คล้ายกาว ยึดฟันแต่ละซี่ให้ติดกันเป็นแผงเดียว เมื่อหมอลงมือขูดหินปูนเพื่อทำความสะอาด ตัวยึดเกาะถูกทำลาย ฟันทั้งชุดจึงหลุดร่วงออกมาพร้อมกัน
หมอโมสยอมรับว่าตกใจมาก เพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตการทำงานที่เจอเคสลักษณะนี้ พร้อมฝากเตือนว่า หากมีหินปูนสะสม ควรรีบพบทันตแพทย์เพื่อขูดออกตั้งแต่เนิ่นๆ อย่าปล่อยทิ้งไว้จนต้องสูญเสียฟันแท้ไปทั้งแผงเหมือนเคสนี้
