"จ่าอ้วน" เรียกปรับลัมโบร์ฯ ท่อลั่นกลางวิภาวดีฯ คนขับอ้างรถลูกค้า เจอสวน "ขับบนถนนสาธารณะต้องรับผิดชอบ

อ้างรถลูกค้าก็ไม่รอด! 'จ่าอ้วน ท้ายวิภาวดี' จราจรคนดัง เรียกตรวจลัมโบร์กีนีท่อลั่นกลางวิภาวดีฯ ตรวจพบไม่มีป้ายหน้า-พ.ร.บ.ขาด คนขับหัวหมออ้างแค่ขับไปส่งซ่อม เจอจ่าอ้วนงัดข้อกฎหมายสวน 'ขับรถผิดกฎหมายลงถนนสาธารณะ คนขับต้องรับผิดชอบ' สุดท้ายจำนน สแกนจ่ายค่าปรับหน้างาน 2,000 บาท
วันนี้ (18 พ.ย.) แฟนเพจเฟซบุ๊ก "จ่าอ้วน บอลิคำไซ ท้ายวิภาวดี" ของ จ.ส.ต.ธีร์ ขาบจันทึก ตำรวจจราจรสังกัดศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ บก.จร. เผยแพร่คลิปวิดีโอขณะปฏิบัติหน้าที่เรียกตรวจรถซูเปอร์คาร์ Lamborghini สีม่วง-ส้ม บนถนนวิภาวดีรังสิต หลังพบผู้ขับขี่เร่งเครื่องยนต์ส่งเสียงดัง
จากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบความผิด 2 ข้อหา คือ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้านหน้า และ พ.ร.บ.ขาดต่ออายุเกิน 1 เดือน
ด้านผู้ขับขี่อ้างว่าตนไม่ใช่เจ้าของรถ แต่กำลังขับรถของลูกค้าไปเข้าศูนย์บริการ พร้อมระบุว่ารถคันดังกล่าวยังไม่ได้จดทะเบียน จึงมองว่าตนไม่ควรต้องรับผิดชอบความผิดนี้
อย่างไรก็ดี จ.ส.ต.ธีร์ได้ชี้แจงข้อกฎหมายอย่างชัดเจนว่า การนำรถที่ผิดกฎหมาย (ไม่มีป้ายทะเบียน และ พ.ร.บ.ขาด) มาขับขี่บนทางสาธารณะ ถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ซึ่งผู้ขับขี่ ณ เวลานั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
หลังรับฟังคำชี้แจง ผู้ขับขี่ยอมรับข้อหาและสแกนคิวอาร์โค้ดชำระค่าปรับจำนวน 2,000 บาท ณ จุดเกิดเหตุทันที